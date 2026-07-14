Lamine Yamal Fransa maçı hakkında: “Bu benim en önemli maçım”

·36·Spor
Lamine Yamal Fransa maçı hakkında: “Bu benim en önemli maçım”

İspanya milli takımı kanat oyuncusu Lamine Yamal, Dünya Kupası-2026 yarı finali öncesinde büyük bir özgüvenle konuştu. 13 Temmuz'da 19 yaşına giren Barcelona futbolcusu, Fransa'ya karşı oynayacakları maçı kariyerinin en önemli karşılaşması olarak nitelendirdi.

“Kimseden korkmuyoruz”

Yamal, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında İspanya'nın yarı finale korkuyla değil, son Avrupa şampiyonu unvanıyla çıktığını vurguladı.

“Şüphesiz bu benim kariyerimdeki en önemli maç. Hiçbir korku hissetmiyoruz. İspanya, son Avrupa şampiyonu. Dolayısıyla kimseden korkmuyoruz” dedi Yamal.

Bu sözler, İspanyol kampındaki genel havayı da yansıtıyor: Fransa güçlü ancak İspanya kendisini kimseden aşağı görmüyor.

19 yaşında — Dünya Kupası yarı finali

Lamine Yamal için bu karşılaşma sadece İspanya milli takımı adına değil, kişisel kariyeri açısından da büyük bir sınav.

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen şimdiden Barcelona ve İspanya milli takımının kilit oyuncularından biri haline geldi. Fransa'ya karşı oynanacak yarı final, genç kariyerinin en büyük sahnesi olabilir.

Burada sadece yetenek yeterli değil. Bu tür maçlarda zihinsel dayanıklılık, karar verme hızı ve baskı altında soğukkanlı kalabilmek de belirleyici öneme sahip.

Fransa karşısında ana entrika

Fransa ile İspanya arasındaki mücadele, 2026 Dünya Kupası'nın ilk finalistini belirleyecek.

Bir tarafta Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Michael Olise gibi hızlı hücumculara sahip Fransa var. Diğer tarafta ise topa sahip olma, takım oyunu ve Yamal gibi beklenmedik kararlar alabilen oyunculara güvenen İspanya bulunuyor.

Takım

Ana Güç

İspanya

topa sahip olma, gençlik, takım mekanizması

Fransa

hız, bireysel yetenek, kontra atak

Ana düello

Yamal'ın yaratıcılığı ve Fransa savunması

Yarı finalde küçük detaylar belirleyicidir. Bir hızlı koşu, bir isabetli pas veya bir duran top, final biletini tayin edebilir.

Yamal'dan büyük oyun bekleniyor

Yamal, 2026 Dünya Kupası boyunca İspanya'nın en çok konuşulan oyuncularından biri oldu. Her hareketi, her çalım ve her kararı büyük ilgi odağında.

Ancak genç kanat oyuncusu baskıyı gereğinden fazla dramatize etmiyor. Onun için temel hedef, takıma katkı sağlamak ve İspanya'yı finale taşımak.

Bu iyi bir işaret. Çünkü bazen 19 yaşındaki bir futbolcudan “geleceğin yıldızı” olması beklenirken, o sahada “ben şu an da hazırım” cevabını veriyor.

Maç ne zaman başlıyor?

Fransa - İspanya yarı finali 14 Temmuz'u 15 Temmuz'a bağlayan gece oynanacak.

Karşılaşma TSİ 00:00'da başlayacak. Kazanan takım 2026 Dünya Kupası finaline yükselecek.

Bu karşılaşma, İspanya için Avrupa şampiyonu unvanını dünya sahnesinde kanıtlama fırsatı olurken, Fransa için bir başka finale giden yolda önemli bir adım.

Korkusuz yarı final

Lamine Yamal'ın “kimseden korkmuyoruz” sözü, yarı final öncesi İspanya'nın ruh halini ortaya koydu.

Fransa güçlü. İspanya da güçlü. Artık her şey sahada belli olacak.

Asıl soru şu: Yamal, kariyerinin en önemli maçında İspanya'yı finale taşıyacak o anı yaratabilecek mi?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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