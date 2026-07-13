Erling Haaland'ın babası ile Roy Keane arasında sözlü tartışma: Norveç mağlubiyeti krizi

Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'nin Norveç karşısında aldığı galibiyet, saha dışında büyük tartışmalara yol açtı. Manchester City yıldızı Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, hakem yönetimine tepki göstererek sosyal medyada sert ifadeler kullandı. Bu çıkışı, İngiliz futbolunun ünlü yorumcuları Roy Keane, Ian Wright ve Gary Neville tarafından ağır bir şekilde eleştirildi. Haberi Goal.com aktarıyor.

Alf-Inge Haaland, maçın ardından hakem Clement Turpin'i kinayeli bir şekilde "tebrik ederek" İngiltere'nin hakemler tarafından kurtarıldığını ima etti. Ona göre hakemin kararları maçın kaderine doğrudan etki etti ve Norveç'i yarı final biletinden etti. Ancak futbol kamuoyu bu iddiaları oybirliğiyle reddediyor.

Uzmanların sert tepkisi

Arsenal efsanesi Ian Wright, Stick to Football podcast'inde Alf-Inge'nin sözlerini "seviyesizlik" olarak nitelendirdi. Wright, Erling Haaland'ın attığı ve iptal edilen gol pozisyonunda forvetin rakibini açıkça ittiğini vurguladı. Wright, "Bunlar tamamen temelsiz itirazlar. Haaland rakibinden çok daha uzun boyluyken neden bu kadar agresif oynaması gerekiyordu? Bu net bir fauldü" dedi.

Manchester United'ın eski kaptanı Roy Keane ise Alf-Inge Haaland'ın kişiliğine yönelik eleştirilerde bulunmaktan çekinmedi. Keane, hakemin bazı 50'ye 50 pozisyonlarda İngiltere lehine karar verdiğini kabul etse de bunun sonuca etki etmediğini belirtti. Keane, "Maçı ne kadar iyi hatırlıyor bilmiyorum. Çünkü onu stadyumlarda sürekli alkol tüketirken görüyoruz. İçkili birinin oyunu farklı görmesi çok doğal" diyerek iğneleyici bir yorum yaptı.

Gary Neville de meslektaşlarına katılarak İngiltere'nin bu galibiyeti hak ettiğini vurguladı. Neville'e göre, önceki maçlarda (örneğin Gana karşısında) şans ve hakem yardımı olmuş olabilir ancak Norveç mücadelesinde her şey adil gerçekleşti. Neville, Norveçlilerin mağlubiyette kendi hatalarını aramaları gerektiğini ekledi.

Bu kriz, Norveç ile İngiltere arasındaki futbol rekabetini yeni bir boyuta taşıdı. Erling Haaland'ın babasının dile getirdiği itirazlar, İngiliz basınında "mağlubiyeti kabullenememek" (sour grapes) olarak değerlendiriliyor. Şu ana kadar futbolcunun kendisi, babasının sözleri ve uzmanların eleştirileri hakkında bir açıklama yapmadı.