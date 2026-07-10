Fransa, Fas'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup etti. Foxborough'daki stadyumda oynanan karşılaşmada Fransızlar, ikinci yarıda buldukları iki golle galibiyete ulaştı. 60. dakikada Kylian Mbappé skoru açarken, 68. dakikada Ousmane Dembélé Fransa'nın üstünlüğünü perçinledi.

Maç istatistiklerinde de Fransa daha aktif bir görüntü sergiledi. Takım 21 şut çekerken, bunların 9'unda isabet sağladı. Fas ise 5 şut çekebildi ve sadece 1'i kaleyi buldu.

Topa sahip olma oranında Fas %53 ile üstünlük sağladı. Fransa'da bu oran %47 olarak gerçekleşti. Pas sayısında da Fas öndeydi: 498 pas. Fransa ise 472 pas gerçekleştirdi.

İsabetli pas oranında Fransa daha iyi bir sonuç elde etti. Fransızlarda pas isabet oranı %92, Fas'ta ise %88 oldu. Faul sayısında Fas 12 kez kural ihlali yaparken, Fransa 10 kez faul yaptı.

Her iki takımda da birer sarı kart görüldü. Kırmızı kart çıkmadı. Ofsayt pozisyonu yaşanmadı. Köşe vuruşu sayısı eşitlendi; her iki takım da 5'er kez korner kullandı.

Böylece Fransa yarı finale yükseldi. Fas ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.