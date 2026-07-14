Elon Musk'ın Grok 4.5 modeli karmaşık görevlerde dünya sıralamasında liderliğe yükseldi

Yapay zeka teknolojileri yarışında önemli bir dönüm noktası yaşandı. Elon Musk tarafından kurulan xAI şirketinin yeni Grok 4.5 modeli, karmaşık mantıksal görevleri yerine getirme konusunda yapılan Long-Horizon Terminal-Bench (LHTB) sıralamasında birinci oldu. Bu sonuç, yapay zeka ajanlarının sadece metinle çalışmakla kalmayıp, çok aşamalı problemleri çözme yeteneklerinin yeni bir seviyeye ulaştığını gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Long-Horizon Terminal-Bench, yapay zeka modellerini terminal (komut satırı) ortamında test eden özel bir platformdur. Burada sistemden uzun vadeli planlama, analiz ve ardışık kararlar alması beklenir. Grok 4.5, bu testlerde 0,505 ortalama puan kaydederek 46 çok karmaşık görevden 13'ünü başarıyla tamamlamayı başardı.

Rakipleri geride bırakmak ve teknik gelişim

Bu başarının önemi, Grok 4.5'in piyasadaki en güçlü kabul edilen modelleri geride bırakmasından kaynaklanıyor. Özellikle Claude Sonnet 5, Opus 4.8, Fable 5 ve hatta OpenAI şirketinin GPT-5.5 gibi devlerini geride bırakarak en zeki AI ajanı unvanına aday oluyor. Bu, xAI ekibinin kısa sürede algoritmaları optimize etme konusunda büyük bir sıçrama yaptığını kanıtlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Grok modelinin önceki 4.20 sürümü bu benchmark kapsamında tek bir görevi bile yerine getirememişti. Birkaç ay içinde sıfır sonuçtan dünya liderliğine giden yol, Elon Musk'ın bilgi işlem gücüne (NVIDIA çipleri ve süper bilgisayarlar) yaptığı büyük yatırımların meyvelerini verdiğini gösteriyor.

Gelecekteki imkanlar ve önemi

Grok 4.5 modelinin başarısı sadece rakamlardan ibaret değil; aynı zamanda pratik programlama ve sistem yönetiminde insanın yerini alabilecek yardımcılar yaratmaya yönelik atılmış bir adımdır. Terminal ortamında çalışma yeteneği, AI ajanlarının karmaşık sunucu operasyonlarını gerçekleştirmesine, yazılım kodlarındaki hataları bağımsız olarak düzeltmesine ve büyük veri tabanlarını yönetmesine olanak tanır.

Özbekistanlı kullanıcılar ve yazılımcılar için de bu haberin büyük ilgi uyandırması doğaldır. Şu anda Grok modelleri ağırlıklı olarak X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden sunulsa da, API imkanları gelecekte yerel girişimler ve teknolojik çözümler için güçlü bir temel oluşturabilir. Elon Musk'ın belirttiğine göre, bu model sadece hızlı değil, aynı zamanda mantıksal çıkarımlar yapma konusunda insan düşüncesine her zamankinden daha yakın.

ixbt.com verilerine göre, 2026 Temmuz ayı sonu itibarıyla oluşturulan bu sıralama, yapay zeka dünyasındaki güç dengelerini değiştirdi. Artık Google ve Microsoft dahil olmak üzere diğer teknoloji şirketleri de modellerinin "öğrenme" kapasitesini artırmak için daha ciddi önlemler almak zorunda kalacak.