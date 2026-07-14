Erling Haaland'ın yeni evcil hayvanı sosyal medyada büyük ilgi topladı

Erling Haaland, ABD seyahatinin ardından hayranlarını yine sıra dışı bir paylaşımla şaşırttı. Norveçli golcü, evine doldurulmuş bir rakun getirdiğini gösterdi.

Hediyelik eşya sıradan değil: Rakun, elinde bir içecek tutacak şekilde hazırlanmış. Haaland, sosyal medya hesabında esprili bir dille onu "yeni evcil hayvanım" olarak tanıttı.

Bu gönderi kısa sürede birçok kişinin dikkatini çekti. Kullanıcılar yorum kısmında futbolcunun neden böyle tuhaf bir eşya seçtiğini tartıştı.

Haaland'ın bu tür şakaları hayranları için yeni değil. Saha dışında da rahat tavırları ve beklenmedik paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.