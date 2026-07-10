Kylian Mbappe sakatlandı: Fransa milli takım kaptanının durumu belli oldu

·6·Spor
Kylian Mbappe sakatlandı: Fransa milli takım kaptanının durumu belli oldu

Fransa milli takımı teknik direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası çeyrek finali kapsamında Fas'a karşı oynanan maçın ardından takım kaptanı Kylian Mbappe ile ilgili endişelere açıklık getirdi. Real Madridli forvetin maçın bitimine kısa bir süre kala oyundan çıkmak zorunda kalması, taraftarlar ve uzmanlar arasında ciddi soru işaretlerine yol açmıştı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Boston'da oynanan karşılaşmayı Fransa 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi. Maçın ilk yarısında Kylian Mbappe penaltı kaçırmasına rağmen 60. dakikada gol perdesini açmayı başardı. Daha sonra Ousmane Dembele skoru belirleyen golü kaydetti. Ancak 77. dakikada Mbappe'nin sağ ayak bileğine buz tedavisi uygulanarak kenara alınması, galibiyet sevincini biraz gölgeledi.

Didier Deschamps'ın resmi açıklaması

Maç sonu gazetecilere konuşan Didier Deschamps, kaptanın fiziksel durumu hakkında detaylı bilgi verdi. Goal.com'un haberine göre teknik adam, bu değişikliği bir tedbir olarak değerlendirdi. Deschamps'a göre Kylian Mbappe ayak bileğinde hafif bir ağrı hissetti ve teknik ekip onu yarı final öncesinde riske atmamaya karar verdi.

"Kylian'ın ayak bileğinde küçük bir sorun vardı, ağrı hissettiğini söyledi. Ayrıca Manu Kone de dizine darbe aldı ve kas spazmı yaşadı. Ancak oyuna sonradan giren Warren Zaire-Emery çok iyi bir izlenim bıraktı. Bu aşamada her futbolcunun her türlü duruma hazır olması gerekiyor," ifadelerini kullandı 2018 Dünya Kupası şampiyonu teknik adam.

Üst üste üçüncü yarı final

Fransa milli takımı bu galibiyetle üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Deschamps bu sonucu doğal ve mantıklı bir süreç olarak görüyor. Ona göre takımda üst düzey oyuncuların bir arada bulunması başarının anahtarı. Penaltı kaçırılması ve bazı fırsatların harcanması oyunu zorlaştırsa da takım hedefine ulaştı.

Fransızlar şu anda toparlanma sürecine girdi ve yarı finaldeki rakiplerini bekliyor. Bir sonraki turda İspanya veya Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacaklar. Deschamps'ın ekibi için temel görev, odaklanarak turnuvanın nihai hedefine doğru ilerlemek.

Bu galibiyetin Fransa halkına büyük duygular yaşattığı şüphesiz. Teknik direktöre göre oyuncular ülkelerindeki tutkuyu hissediyor ve mümkün olduğunca ileri gitmek için tüm güçlerini ortaya koymaya hazırlar. Kylian Mbappe gibi bir liderin sağlığı ise kritik maçlar öncesinde takım için en önemli konu olmaya devam ediyor.

ФранцияКилиан МбаппеDidier DeschampsЖаҳон ЧемпионатиFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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