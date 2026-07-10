Kylian Mbappe penaltı kaçırma ve sakatlığı hakkında konuştu

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Kylian Mbappe penaltı kaçırma ve sakatlığı hakkında konuştu

Fransa milli takımı kaptanı Kylian Mbappe, Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a karşı oynanan maçta kaçırdığı penaltı vuruşu hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldız forvet, oyun sırasındaki belirsizliklerin ve VAR sistemindeki uzun beklemelerin odaklanmasını zorlaştırdığını açıkça itiraf etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Maçın kritik anlarından birinde verilen 11 metrelik penaltı vuruşu, yaklaşık üç dakikalık bir duraksamanın ardından kullanıldı. RMC Sport'a konuşan Kylian Mbappe, hakem kararlarının ve video yardımcı hakemlerle olan iletişimin zihinsel hazırlığını bozduğunu vurguladı. Hakemin başlangıçta penaltı kararını onaylaması, ancak sonrasında sürecin yeniden gözden geçirilmesi oyuncuyu zor durumda bıraktı.

VAR ve odak kaybı

"Vuruşu kötü yaptım. Durum biraz karmaşıklaştı. Hakem penaltı olduğunu söyledi, ben de VAR incelemesinin bitip bitmediğini sordum, o da evet dedi. Topu alıp vuruşa hazırlandığımda hakem tekrar gelerek kararın henüz kesinleşmediğini ve iki dakika önceki pozisyonun incelenmesi gerektiğini söyledi," dedi Kylian Mbappe.

Fransız yıldıza göre, modern futboldaki bu tür teknolojik duraksamalar oyunculardan yeni bir psikolojik hazırlık talep ediyor. Kendi hatasını kabul eden oyuncu, hakemleri suçlamaktan kaçınarak, aksine bu tür beklenmedik senaryolara hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Forvet, "Bu yeni futbolun bir parçası, buna uyum sağlamak zorundayız," diye ekledi.

Sakatlık endişeleri

Maçın 77. dakikasında Kylian Mbappe'nin sahayı terk etmesi birçok kişide ciddi endişe yarattı. Ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle tıbbi yardıma ihtiyaç duyan futbolcunun yerine Jean-Philippe Mateta girdi. Ancak maç sonunda kaptan, taraftarları sakinleştirerek sakatlığının ciddi olmadığını açıkladı.

ESPN'in haberine göre, Kylian Mbappe yarı final maçına tamamen hazır olacak. Maç sonunda takım arkadaşlarıyla galibiyeti kutlaması da durumunun iyi olduğunu gösteriyor. Futbolcu, "Ayak bileğime darbe aldım ama her şey yolunda. Maçın sonunda Mateta benden daha fazla katkı sağlayabilirdi, bu yüzden değişikliğe gidildi," diyerek durumu netleştirdi.

Fransa milli takımı, Fas'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Şimdi son şampiyonlar, final yolunda bir sonraki zorlu sınava hazırlanıyor. Kylian Mbappe ise takımının en önemli kozu olarak sahaya çıkmaya hazır.

ФранцияКилиан МбаппеЖаҳон ЧемпионатиVARFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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