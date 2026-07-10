Belçika teknik direktörü Lamine Yamal'ı durdurmak için özel bir planı olmadığını söyledi

·34·Spor
Belçika teknik direktörü Lamine Yamal'ı durdurmak için özel bir planı olmadığını söyledi

Dünya Kupası çeyrek finali kapsamında İspanya ile oynanacak maç öncesinde Belçika milli takımı teknik direktörü Rudi Garcia düşüncelerini paylaştı. Uzman isim, takımının tüm dikkatini sadece rakibin genç yıldızı Lamine Yamal'ı durdurmaya odaklamayacağını vurguladı. Aksine, "Kırmızı Şeytanlar" tüm İspanya takımına karşı kolektif bir mücadele sergilemeyi hedefliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Belçika milli takımı, Los Angeles'ta oynanacak bu karşılaşmaya dış saha ekibi statüsünde çıkıyor. Ancak Rudi Garcia, öğrencilerinin potansiyeline yüksek değer vererek Avrupa şampiyonlarının yenilmezlik serisine son verilebileceğine inanıyor. Teknik direktöre göre İspanya'nın gücü sadece tek bir oyuncuda değil, bütüncül takım oyunlarında saklı.

Takım oyunu ve taktiksel yaklaşım

İspanya milli takımı, bu turnuvada henüz gol yemeyen tek takım konumunda. RTBF'nin haberine göre Garcia, rakibinin bu başarısına saygı duyarak istatistikleri değiştirme vaktinin geldiğini belirtti. Teknik direktör, "Lamine Yamal'a karşı özel bir planımız yok çünkü böyle bir plan her oyuncu için gerekli olurdu. Bizim genel olarak İspanya'ya karşı bir plana ihtiyacımız var" diye ekledi.

Belçika teknik direktörü, rakibin topa sahip olma odaklı oyununu bozmayı ve kontra ataklarda etkili olarak galibiyete ulaşmayı hedefliyor. Ona göre Belçika milli takımı, topu kazandığı anlarda rakip savunmayı aşabilecek yeterli hücum potansiyeline sahip. Bunun, maçın kaderini belirleyecek faktörlerden biri olması bekleniyor.

Zihinsel hazırlık ve galibiyete inanç

Rudi Garcia, kökeni İspanyol olmasına rağmen şu anda tüm odağının Belçika'nın başarısına odaklandığını belirtti. "Damarlarımda Endülüslü kanı akıyor ama kalbim Belçika ile. Çeyrek finale tüm gücümüzle çıkacağız. Herkes eleneceğimizi düşünüyor ama bizim kazanmak için tüm şansımız var" diyor.

İspanya, Euro 2024 şampiyonu olarak favori görülse de Belçika milli takımı kendi gücüne inanıyor. Teknik direktöre göre turnuvada ilerlemek için güçlü takımları yenmek şart. Bu karşılaşma sadece yarı final bileti değil, aynı zamanda Belçika'nın yeni nesli için özel bir sınav niteliği taşıyor.

Hatırlatmak gerekirse, İspanya milli takımı kadrosunu neredeyse hiç değiştirmeden istikrarlı bir oyun sergiliyor. Lamine Yamal ise bu kadronun en tehlikeli silahlarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak Garcia'nın öğrencileri bu "engeli" takım disipliniyle aşmaya hazırlanıyor.

FutbolБелгияИспанияLamine YamalЖаҳон Чемпионати
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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