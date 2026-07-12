Kane, Norveç galibiyeti sonrası taraftarlara seslendi

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç karşısında alınan dramatik galibiyetin (2-1) ardından, İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı ve golcüsü Harry Kane, tribünlerdeki taraftarlarla çekilmiş duygusal fotoğraflarını paylaştı. Zamin.uz İngiliz kaptanın duygularını ve bu turnuvadaki etkileyici istatistiklerini sunuyor.

Taraftarlarla tek yürek

Harry Kane, yarı final biletinin alındığı zorlu mücadelenin ardından, resmi sosyal medya hesaplarında stadyumu dolduran taraftarlarla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafa kısa ama oldukça anlamlı bir not düştü:

«Buradayız – birlikte», diye yazdı İngiltere Milli Takımı'nın golcüsü.

Harry Kane'in 2026 Dünya Kupası'ndaki fenomen performansı

Kane, mevcut turnuvada İngilizlerin hücum hattındaki gerçek «silahı» haline geldi. Milli takımın turnuvadaki her maçında yer alarak yüksek bir istikrar sergiliyor:

Sahada kaldığı süre: Toplam 564 dakika (her maçta 90 dakika forma giydi).

Verimlilik: Rakip kaleleri 6 kez havalandırmayı başardı.

Takım oyunu: Takım arkadaşlarının 1 golüne asist yaptı.

Yarı finalde devlerin savaşı: İngiltere — Arjantin!

Çeyrek final maçlarının sona ermesiyle birlikte, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde taraftarları yılın en büyük karşılaşmalarından biri bekliyor. Altın madalya ve final bileti için Harry Kane önderliğindeki İngiltere, son dünya şampiyonu Arjantin'e karşı sahaya çıkacak.

Daha önce Arjantinli forvet Julian Alvarez de Messi için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti, bu da yaklaşan maçın şiddetini daha da artıracak.

Dünya Kupası'nda final aşaması

Hatırlatmak gerekirse, 2026 Dünya Kupası 11 Haziran'dan bu yana Meksika, Kanada ve ABD olmak üzere üç ülkede büyük bir heyecanla devam ediyor.