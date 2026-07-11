«Korkması gereken biri varsa, o da Fransa!» — Lamine Yamal, Dünya Kupası yarı finali hakkında

İspanya milli takımı kanat oyuncusu Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika'ya karşı alınan 2-1'lik galibiyetin ardından düşüncelerini paylaştı. Zamin.uz futbolcunun medyaya verdiği iddialı ve kendinden emin açıklamaları sunuyor.

«Rakibimizden çok daha üstündük»

İspanyol genç yıldız, takımının performansından ve yarı finale yükselmiş olmaktan duyduğu büyük memnuniyeti gizlemedi.

Lamine Yamal'ın açıklamalarından: «Yeniden yarı finale çıktığımız için çok mutluyuz. Buraya ulaşmak için uzun süredir çabalıyorduk ve artık sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bu galibiyetten ve bir üst tura çıkmaktan dolayı çok memnunuz. Bence rakibimizden çok daha üstündük. Evet, yediğimiz gol garip bir his bıraktı çünkü oyunu tamamen kontrol ettiğimiz bir anda gerçekleşti. Ancak futbol böyle bir şey.»

Futbolcu, belki bazılarına oyunlarının çok estetik gelmeyebileceğini, ancak gerçek şu ki turnuvada henüz hiçbir takımın İspanya ile başa baş oynayamadığını ekledi.

«Eğer birinin korkması gerekiyorsa, o da Fransa»

Yarı finaldeki rakipleri hakkında konuşan Yamal, İspanyolların hiçbir korkusu olmadığını ve baskının daha çok rakip üzerinde olduğunu vurguladı.

Tarihi üstünlük: Geçen yıl İspanya milli takımı, Fransa'yı UEFA Uluslar Ligi'nden elemişti. Bu nedenle Yamal, eğer birinin korkması gerekiyorsa, bunun Fransa olması gerektiğini belirtti.

En güçlü ikili: Kanat oyuncusuna göre, yaklaşan maçta dünyanın en büyük iki milli takımı karşı karşıya gelecek. Bu takımlar, şu an dünyanın en güçlü iki ekibi olarak kabul ediliyor.

Korkusuzluk: «Şimdi sahada neler olacağını göreceğiz, ancak bizde hiçbir korku yok» diyerek sözlerini noktaladı.

Dev maç ne zaman?

Dünya Kupası yarı finalinde taraftarlar, adeta bir final niteliğinde olan dev bir karşılaşmaya tanıklık edecekler.

Maç: İspanya — Fransa

Başlangıç tarihi: 14 Temmuz'da gerçekleşecek

İki dev arasındaki bu mücadelenin, Dünya Kupası'nın en çok beklenen ve heyecan verici olaylarından biri olacağı şüphesiz.