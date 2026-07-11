«Korkması gereken biri varsa, o da Fransa!» — Lamine Yamal, Dünya Kupası yarı finali hakkında

·59·Spor
«Korkması gereken biri varsa, o da Fransa!» — Lamine Yamal, Dünya Kupası yarı finali hakkında

İspanya milli takımı kanat oyuncusu Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika'ya karşı alınan 2-1'lik galibiyetin ardından düşüncelerini paylaştı. Zamin.uz futbolcunun medyaya verdiği iddialı ve kendinden emin açıklamaları sunuyor.

«Rakibimizden çok daha üstündük»

İspanyol genç yıldız, takımının performansından ve yarı finale yükselmiş olmaktan duyduğu büyük memnuniyeti gizlemedi.

Lamine Yamal'ın açıklamalarından: «Yeniden yarı finale çıktığımız için çok mutluyuz. Buraya ulaşmak için uzun süredir çabalıyorduk ve artık sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bu galibiyetten ve bir üst tura çıkmaktan dolayı çok memnunuz. Bence rakibimizden çok daha üstündük. Evet, yediğimiz gol garip bir his bıraktı çünkü oyunu tamamen kontrol ettiğimiz bir anda gerçekleşti. Ancak futbol böyle bir şey.»

Futbolcu, belki bazılarına oyunlarının çok estetik gelmeyebileceğini, ancak gerçek şu ki turnuvada henüz hiçbir takımın İspanya ile başa baş oynayamadığını ekledi.

«Eğer birinin korkması gerekiyorsa, o da Fransa»

Yarı finaldeki rakipleri hakkında konuşan Yamal, İspanyolların hiçbir korkusu olmadığını ve baskının daha çok rakip üzerinde olduğunu vurguladı.

  • Tarihi üstünlük: Geçen yıl İspanya milli takımı, Fransa'yı UEFA Uluslar Ligi'nden elemişti. Bu nedenle Yamal, eğer birinin korkması gerekiyorsa, bunun Fransa olması gerektiğini belirtti.

  • En güçlü ikili: Kanat oyuncusuna göre, yaklaşan maçta dünyanın en büyük iki milli takımı karşı karşıya gelecek. Bu takımlar, şu an dünyanın en güçlü iki ekibi olarak kabul ediliyor.

  • Korkusuzluk: «Şimdi sahada neler olacağını göreceğiz, ancak bizde hiçbir korku yok» diyerek sözlerini noktaladı.

Dev maç ne zaman?

Dünya Kupası yarı finalinde taraftarlar, adeta bir final niteliğinde olan dev bir karşılaşmaya tanıklık edecekler.

  • Maç: İspanya — Fransa

  • Başlangıç tarihi: 14 Temmuz'da gerçekleşecek

İki dev arasındaki bu mücadelenin, Dünya Kupası'nın en çok beklenen ve heyecan verici olaylarından biri olacağı şüphesiz.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Jorge Jesus Portekiz'de neleri değiştirecek? Temel sorunu açıkça dile getirdiJorge Jesus Portekiz'de neleri değiştirecek? Temel sorunu açıkça dile getirdiBugün, 12:33Manchester United, Andrey Santos transferi için 50 milyon sterlin harcamaya yakınManchester United, Andrey Santos transferi için 50 milyon sterlin harcamaya yakınBugün, 11:57Sadio Mane, Senegal milli takım kariyerini noktaladığını açıkladıSadio Mane, Senegal milli takım kariyerini noktaladığını açıkladıBugün, 11:52“Herkesten özür dilerim”: Vinícius Brezilya’nın mağlubiyeti hakkında“Herkesten özür dilerim”: Vinícius Brezilya’nın mağlubiyeti hakkındaBugün, 11:49“Onu yok edeceğim”: McGregor’dan Holloway’e sert uyarı“Onu yok edeceğim”: McGregor’dan Holloway’e sert uyarıBugün, 11:45Gol atamadı ama yine de en iyisi oldu: Yamal'ın istatistikleri hayran bıraktıGol atamadı ama yine de en iyisi oldu: Yamal'ın istatistikleri hayran bıraktıBugün, 11:37
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı