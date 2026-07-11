Belçika Milli Takımı'nda kriz: Kevin De Bruyne ve Thibaut Courtois ayrılığı düşünüyor

·6·Spor
Belçika Milli Takımı'nda kriz: Kevin De Bruyne ve Thibaut Courtois ayrılığı düşünüyor

Belçika milli takımının Dünya Kupası'ndaki başarısız performansının ardından, takımın iki kilit yıldızı Kevin De Bruyne ve Thibaut Courtois, uluslararası kariyerlerinin geleceği hakkında henüz nihai bir karar vermediklerini açıkladılar. İspanya'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından tecrübeli oyuncular, milli takımı bırakma ihtimalleri hakkında konuşmaya başladılar. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Sporza'nın haberine göre, Manchester City orta sahası Kevin De Bruyne, fiziksel yorgunluğun ve son yıllarda yaşadığı ağır sakatlıkların kararını etkilediğini gizlemedi. 35 yaşındaki futbolcu, milli formayla 124 maça çıktı ve uzun yıllardır "Kırmızı Şeytanlar"ın lideri konumundaydı. Ancak 2025 yılı sonunda geçirdiği karmaşık cerrahi operasyon ve sürekli artan maç yükü, sağlığını olumsuz etkiledi.

Kevin De Bruyne: "Bir molaya ihtiyacım var"

"Üst üste iki veya üç çok zorlu sezon geçirdim. 35 yaşında her gün %100'ünü vermek kolay değil ama genç takıma örnek olmaya çalıştım. Şu an için milli takımı bırakıyorum diyemem ama biraz molaya ihtiyacım var. Sonrasında neler olacağını göreceğiz," dedi Kevin De Bruyne.

Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois ile ilgili durum da oldukça ciddi. Turnuva sırasında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan file bekçisi, UEFA Uluslar Ligi maçlarından tamamen çekilme niyetinde olduğunu belirtti. Courtois'ya göre bu önlem, güç toplamasına ve yaklaşan Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanmasına olanak tanıyacak.

Teknik direktör ve federasyon ile görüşmeler

Courtois, geleceğini teknik direktör Rudi Garcia ve Belçika Futbol Federasyonu ile istişare ederek belirlemek istiyor. 115 maçta görev alan kaleci, milli takım için hala gerekli olduğunu hissetse de fiziksel durumunun öncelikli olduğunu vurguladı. Temel hedefi, kulüp ve milli takım arasındaki dengeyi korumak.

Belçika futbolu için bu iki yıldızın ayrılığı şüphesiz büyük bir kayıp olacaktır. "Altın Jenerasyon"un temsilcileri olan bu oyuncular, uzun yıllar boyunca takımın bel kemiği oldular. Şimdi federasyon yönetimi, genç yetenekleri kadroya entegre etmek ile tecrübeli isimleri takımda tutmak arasında zor bir seçim yapmak zorunda.

Şimdilik ne Kevin De Bruyne ne de Thibaut Courtois kesin bir karar verdi. Futbolcuların geleceği, önümüzdeki aylarda yapılacak iç görüşmelere ve fiziksel iyileşme süreçlerine bağlı olacak. Belçikalı futbolseverler ise efsanelerinin bir kez daha milli formayla sahaya çıkmasını umut ediyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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