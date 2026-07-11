1285 dolarlık bilet 1 milyona çıktı: Norveç - İngiltere maçındaki durum

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanacak Norveç - İngiltere karşılaşması öncesinde bilet piyasasında görülmemiş fiyatlar yaşanıyor. Bazı karaborsa tekliflerinde tek bir biletin değeri 1 milyon dolara kadar ulaştı.

İlginç olan ise, bu biletlerin ilk resmi satış fiyatının bundan yüzlerce kat daha ucuz olmasıydı.

1285 dolarlık bilet 1 milyona değerlendi

Sky News'in haberine göre, Norveç - İngiltere maçı için satışa sunulan bazı biletler, FIFA'nın resmi ikinci el satış platformunda 1 milyon dolardan listeleniyor.

Başlangıçta satışa sunulan iki biletin her biri 1285 dolar değerindeydi. Daha sonra ise bu biletlerin ikinci el satış fiyatı hızla yükselerek milyon dolara ulaştı.

Daha ucuz seçenekler de var

Platformda aynı kategorideki diğer biletleri nispeten daha uygun fiyatlara bulmak da mümkün.

Belirtildiğine göre, bazı teklifler 5 bin dolar civarından başlıyor. Bu bile ilk resmi satış fiyatının birkaç kat üzerinde.

Talep neden bu kadar yüksek?

Karşılaşmaya olan ilginin ana nedenlerinden biri, iki takımın kadrosunda yer alan yıldız futbolculardır.

Taraftarlar özellikle:

Erling Haaland;

Martin Ødegaard;

Harry Kane;

Jude Bellingham'ın yer aldığı maçı heyecanla bekliyor.

Çeyrek final statüsü ve yarı final bileti için verilen mücadele de biletlere olan talebi daha da artırdı.

Maç ne zaman başlayacak?

Norveç ve İngiltere milli takımları arasındaki çeyrek final mücadelesi TSİ 02:00'de başlayacak.

Şimdi sahadaki ana heyecanın yanı sıra bir soru daha ortaya çıktı: Milyon dolarlık bilete gerçekten bir alıcı çıkacak mı?