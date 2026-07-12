Arjantin yarı finalde: Julián Álvarez'in süper golü İsviçre'yi durdurdu

·90·Spor
Arjantin yarı finalde: Julián Álvarez'in süper golü İsviçre'yi durdurdu

Dünya Kupası çeyrek finali kapsamında Arjantin ile İsviçre arasındaki karşılaşma, beklenmedik dramlara ve kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Son şampiyon, zorlansa da 3-1'lik skorla galip gelerek yarı final biletini kaptı. Kansas City'deki stadyumda oynanan maç sadece gollerle değil, hakemlerin tartışmalı kararlarıyla da akıllarda kaldı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Maçın ilk dakikalarında İsviçre topa hakim olmasına rağmen, golü bulan taraf Arjantin oldu. 10. dakikada Lionel Messi'nin kullandığı köşe vuruşunda Alexis Mac Allister topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Boyu çok uzun olmayan orta saha oyuncusunun bu vuruşu Gregor Kobel için sürpriz oldu. Bu golden sonra Lionel Scaloni'nin öğrencileri savunma ağırlıklı bir oyuna dönerek rakibe geniş alan bıraktı.

VAR ve kırmızı kart: Maçın kırılma noktası

İkinci yarıda İsviçre'nin baskısı sonuç verdi. 66. dakikada Dan Ndoye hızlı bir kontra atak geliştirerek Ricardo Rodríguez ile yaptığı harika kombinasyon sonucunda skoru eşitledi. Bu gol maçın temposunu tamamen değiştirdi ve İsviçreliler psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. Ancak maçın en tartışmalı anı tam bu sırada yaşandı.

Hakem başlangıçta Leandro Paredes'e Breel Embolo'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart göstermişti. Ancak VAR incelemesinin ardından karar değişti: Paredes'in cezası iptal edildi, aksine Embolo'nun simülasyon yaptığına hükmedilerek ikinci sarı kartla oyun dışı bırakıldı. Bu karar İsviçre cephesinde büyük tepkiye yol açtı, çünkü takımın 10 kişi kalması maçın kaderini belirledi.

Normal süre berabere bittikten sonra uzatmalarda Arjantin baskısını artırdı. Turnuva boyunca form tutmakta zorlanan Julián Álvarez, 112. dakikada gerçek bir mucize yarattı. Sol kanattan ceza sahasına yaklaşan oyuncu, kalenin üst köşesine gönderdiği "füze" ile skoru değiştirdi. Goal.com'un haberine göre bu gol, İsviçre'nin tüm umutlarını tüketti.

Maçın son anlarında Murat Yakın'ın öğrencileri tüm güçleriyle ileri çıkarken, Arjantin kontra ataktan üçüncü golü buldu. Lautaro Martínez maça noktayı koyan golü attı. Skor 3-1 olsa da İsviçre, dünya şampiyonuna karşı maç boyunca dirençli bir oyun sergiledi. Arjantin şimdi yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.

АргентинаШвейцарияЖаҳон ЧемпионатиLionel MessiХулиан Альварес
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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