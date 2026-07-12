McGregor'ın dönüşü felaketle bitti: Conor ilk rauntta mağlup oldu

·205·Spor
McGregor'ın dönüşü felaketle bitti: Conor ilk rauntta mağlup oldu

Beş yıllık aradan sonra oktagona dönen Conor McGregor, hayranlarının beklemediği bir sonuçla karşılaştı. UFC 329 turnuvasının ana maçında İrlandalı yıldız, ilk rauntta Max Holloway'e boyun eğdi.

Maçın en dramatik anı ise daha ilk saniyelerde yaşandı; McGregor ayağı kayınca sakatlık geçirdi. Bu durum mücadelenin kaderini belirleyen kritik bir etken oldu.

Holloway rövanşta hesabı eşitledi

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen UFC 329 turnuvasının ana maçında Conor McGregor ve Max Holloway oktagonda ikinci kez karşı karşıya geldi.

İlk rauntta McGregor'ın sakatlanmasının ardından Holloway üstünlüğü ele aldı ve maçı lehine sonuçlandırdı.

Böylece Amerikalı dövüşçü, 2013 yılındaki mağlubiyetin rövanşını almayı başardı. O dönemde Conor McGregor hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla galip gelmişti.

Beş yıllık ara beklenen sonucu vermedi

Bu, Conor McGregor için Temmuz 2021'den bu yana çıktığı ilk maçtı.

Uzun bir aradan sonraki dönüş hayranlarda büyük bir heyecan uyandırsa da, İrlandalı eski şampiyon oktagona başarılı bir dönüş yapamadı.

Bu mağlubiyetin ardından McGregor'ın profesyonel kariyer karnesi:

  • 22 galibiyet;

  • 6 mağlubiyet.

Max Holloway ise istatistiklerini:

  • 27 galibiyet;

  • 9 mağlubiyetşeklinde güncelledi.

UFC 329'un diğer ana sonuçları

Turnuvada bir dizi heyecan verici maç daha gerçekleşti:

  • Paddy Pimblett, ilk rauntta Benoit Saint-Denis'i boğma tekniğiyle mağlup etti.

  • Mario Bautista, hakem kararıyla Cory Sandhagen'i yendi.

  • Brandon Royval, üçüncü rauntta Lone Cavana'yı boğma tekniğiyle mağlup etti.

  • King Green, ilk rauntta Terrance McKinney'i nakavt etti.

  • Robert Whittaker, üçüncü rauntta Nikita Krylov'u nakavt etti.

  • Gable Steveson, ilk rauntta Elisha Ellison'ı nakavtla mağlup etti.

McGregor'ı şimdi ne bekliyor?

Conor McGregor'ın dönüşü hayranların beklediği senaryoda gerçekleşmedi. Sakatlık ve ilk raunttaki mağlubiyet, kariyerinin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı.

Şimdi asıl merak konusu; İrlandalı efsane bir kez daha oktagona dönecek mi, yoksa UFC 329 kariyerindeki son büyük maçlardan biri mi olarak kalacak?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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