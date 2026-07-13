Joan Laporta, Lionel Messi ve Lamine Yamal'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki performansını övdü

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki gelişmeleri değerlendirdi. Kulüp başkanı, özellikle Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi ve Katalan ekibinin genç yeteneklerinin sergilediği oyundan duyduğu hayranlığı gizlemedi. Şu anda Dallas'ta bulunan Laporta, turnuvanın belirleyici aşamaları öncesinde görüşlerini paylaştı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Lionel Messi, 39 yaşında olmasına rağmen bu turnuvanın gerçek kahramanı olmayı başardı. Inter Miami forveti, altı maçta attığı sekiz golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Goal.com'un haberine göre Laporta, Messi'nin fiziksel durumunu ve Arjantin milli takımındaki liderlik özelliklerini "olağanüstü bir olay" olarak nitelendirdi. Messi, bu turnuvada Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını da ele geçirdi (21 gol).

Messi ve yeni nesil temsilcileri

"Messi'nin Dünya Kupası'ndaki performansı tek kelimeyle inanılmaz. Sekiz gol ve bazıları çok yüksek bir ustalıkla atıldı. Yeteneği hala parlıyor. Arjantin milli takımı Messi için oynuyor ve bir bütünlük sergiliyorlar. Leo gibi bir oyuncuya sahip oldukları için çok şanslılar," dedi Joan Laporta.

Başkan ayrıca, Barcelona'nın mevcut oyuncularına, özellikle İspanya milli takımı formasıyla parlayan Lamine Yamal'a da değindi. Laporta'ya göre, kulüp altyapısından yetişen oyuncuların uluslararası arenadaki başarısı, Katalan kurumu için büyük bir gurur kaynağı. Lamine Yamal'ın turnuva boyunca birçok kez maçın en iyi oyuncusu (MVP) seçildiği özellikle vurgulandı.

"Dünya Kupası'nda yer alan tüm Barça oyuncularını sonuna kadar destekliyorum. Onların başarısı bizim başarımızdır. Lamine harika bir turnuva geçiriyor; ayrıca Pedri, Dani Olmo ve Pau Cubarsi de kendilerini çok iyi gösteriyorlar," dedi kulüp başkanı.

Laporta, röportaj sırasında bu yaz Newcastle'dan Barcelona'ya transfer olan Anthony Gordon hakkında da olumlu görüşler bildirdi. İngiltere milli takımıyla yarı finale kadar yükselen Gordon, yaratıcı hamleleriyle başkanın dikkatini çekti. Bu durum, yeni sezon öncesinde Katalan taraftarlar için olumlu bir işaret olarak kabul ediliyor.