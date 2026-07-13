İngiltere Milli Takımı'nda iç kriz mi? Thomas Tuchel ve Jude Bellingham arasındaki gerilim

İngiltere Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki başarılı gidişatı sürerken, teknik direktör Thomas Tuchel ile takımın yıldızı Jude Bellingham arasındaki ilişki yeniden odak noktası haline geldi. Norveç'e karşı oynanan zorlu çeyrek final maçının ardından tarafların birbirine yönelik açıklamaları basında geniş yankı uyandırdı. Takım yarı finale yükselmiş olsa da, soyunma odasındaki atmosferin istikrarı konusunda soru işaretleri oluştu. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Olayın perde arkasında, Miami'nin bunaltıcı sıcağında oynanan maçın ardından Thomas Tuchel'in oyuncuların performansını "dağınık" olarak nitelendirmesi yatıyor. Takımın yarı finale çıkmasını ve gösterilen çabayı takdir etse de, oyun kalitesinden memnun olmadığını gizlemedi. Goal.com'un haberine göre, bu eleştiri Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ın pek hoşuna gitmedi ve oyuncu, röportajında teknik direktöre sert bir yanıt verdi.

Sahadaki mücadele ve teknik direktörün talepleri

Bellingham, teknik direktörün eleştirilerine yanıt olarak, bu kadar zorlu iklim koşullarında Erling Haaland, Martin Odegaard ve Alexander Sorloth gibi yıldızlara sahip Norveç'e karşı oynamanın kolay olmadığını vurguladı. Yıldız oyuncu, "Belki de o, bu şartlar altında bu seviyedeki rakiplere karşı oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyordur" ifadelerini ekledi. Bu sözler, takım içinde küçük de olsa bir fikir ayrılığı olduğunu gösteriyor.

Aslında Thomas Tuchel ve Jude Bellingham arasındaki "geçmiş" çok daha eskiye dayanıyor. Alman teknik adam daha önce de oyuncunun sahadaki davranışlarını ve duygularını kontrol edememesini eleştirmişti. Chelsea, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih gibi kulüplerdeki kariyeriyle tanınan Tuchel, kararlılığı ve disipline olan yüksek talebiyle biliniyor. Ayrıca yıldız oyuncuların kaprislerine tolerans göstermemesiyle de tanınır.

Uzman görüşü: Sadece duygusal bir tepki mi?

İngiltere Milli Takımı'nın eski oyuncusu Gary Pallister, duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede bunu "bir bardak suda fırtına" olarak nitelendirdi. Pallister'a göre, büyük turnuvalarda bu tür küçük anlaşmazlıkların yaşanması doğal ve bu durum takımın genel hedefini etkilememeli. Gareth Southgate döneminde oluşan güçlü takım ruhu, şu anda Tuchel tarafından yeniden şekillendiriliyor.

İngiltere Milli Takımı, 60 yıllık bir aradan sonra ilk kez büyük bir kupa kazanmaya çok yakın. Thomas Tuchel yönetimindeki ekip, eleme aşamasını namağlup tamamladı ve şu anda Dünya Kupası yarı finalinde rakibini bekliyor. Böylesine kritik bir dönemde, teknik direktör ile ana yıldız arasındaki karşılıklı anlayışın takım başarısının anahtarı olduğu şüphesiz.

Sonuç olarak, Jude Bellingham gibi kazanma hırsıyla dolu oyuncular ile Thomas Tuchel gibi maksimalist teknik direktörler arasındaki bu tür tartışmalar bazen takımı daha da kenetleyebilir. Önemli olan, bu durumun sahadaki sonuçlara ve takımın genel moraline olumsuz yansımamasıdır.