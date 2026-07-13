Laporta açık konuştu: Barcelona'da yeni bir hücum dönemi başlıyor

Barcelona yaz transfer döneminde büyük bir hareketlilik içine girmiş görünüyor. Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta, Borussia Dortmund kanat oyuncusu Karim Adeyemi'nin transferinin yakın olduğunu belirtirken, Raphinha ve Ferran Torres'in geleceği hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Adeyemi Barça'ya yakın

Laporta, Karim Adeyemi'nin Barcelona kadrosuna katılması konusunda olumlu görüş bildirdi. Kulübün Alman kanat oyuncusunu uzun süredir takip ettiğini ifade etti.

“Çok mutluyuz. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncu. Adeyemi çok hızlı ve çok iyi bir futbolcu. Sportif direktör Deco bu transfer üzerinde büyük bir çalışma yürüttü,” dedi Laporta.

Bu sözler, transferin artık son aşamaya geldiğini gösteriyor. Adeyemi; hızı, bire birdeki etkinliği ve hücuma kattığı dinamizm ile Barça'nın oyun tarzına uygun bir isim olarak görülüyor.

Gordon ve Adeyemi — yeni bir rekabet mi?

Katalanlar, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi transferleriyle hücum hattını ciddi şekilde güçlendirmek istiyor. Bu durum doğal olarak Raphinha'nın geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

Ancak Laporta bu konuda net bir duruş sergiledi: Kulüp, Brezilyalı kanat oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlamıyor.

“Raphinha'nın gitmesini istemiyoruz. O bizim için kilit bir oyuncu. Gordon ve Adeyemi'yi almak Raphinha ile ilgili değil. Bu, Rafa gidecek anlamına gelmiyor,” dedi Barça başkanı.

Yani Barcelona hücumdaki rekabeti artırıyor ancak bu, Raphinha'nın otomatik olarak satılacağı anlamına gelmiyor.

Raphinha'ya güven sürüyor

Raphinha son sezonlarda Barcelona hücumunda önemli bir rol oynadı. Bazı maçlarda eleştirilse de, kulüp yönetiminin onu hala takımın anahtar oyuncularından biri olarak gördüğü anlaşıldı.

Bu durum Laporta'nın açıklamalarından da hissediliyor. Yeni kanat oyuncularının gelişinin Raphinha üzerinde bir baskı değil, takımın hücum seçeneklerini artırmak için olduğunu vurguladı.

Futbol diliyle ifade etmek gerekirse, Barça hücum hattındaki Wi-Fi sinyalini güçlendiriyor: Ne kadar çok seçenek olursa, oyun o kadar hızlı ve tehlikeli olur.

Ferran Torres PSG'ye mi gidiyor?

Laporta, forvet Ferran Torres'in PSG'ye transfer olma ihtimali hakkında da konuştu. Şu an için bu transferi doğrulayamayacağını belirtti.

“Şu an için bunu doğrulayamayız. O hala bir Barça oyuncusu ve Dünya Kupası'nda çok iyi bir performans sergiliyor,” dedi Laporta.

Bu cevap, transfer kapısının tamamen kapalı olmadığını ancak henüz resmi bir karar alınmadığını gösteriyor. Ferran'ın Dünya Kupası'ndaki performansı, piyasa değerini ve ona olan ilgiyi artırabilir.

Deco'nun rolü özel olarak vurgulandı

Laporta, Adeyemi transferinde sportif direktör Deco'nun çalışmalarını özellikle takdir etti. Bunun da bir sebebi var.

Barcelona son yıllarda finansal kısıtlamalar nedeniyle transfer piyasasında oldukça temkinli hareket etmek zorunda kalıyor. Bu yüzden her anlaşmada fiyat, maaş, takım içindeki rol ve gelecekteki sportif planın birbiriyle uyumlu olması gerekiyor.

Adeyemi gibi hızlı ve gelişime açık bir oyuncuyu almak, Barça için stratejik bir adım olabilir.

Barça hücumunda yeni bir dönem mi başlıyor?

Gordon, Adeyemi, Raphinha ve Ferran Torres etrafındaki süreçler, Barcelona'nın hücum hattında büyük değişiklikler olabileceğini gösteriyor.

Bir tarafta hızlı, dikey futbola uygun yeni kanat oyuncuları; diğer tarafta ise takımda yerini sağlamlaştırmış oyuncuların geleceği. Bu durumda teknik ekip için seçenekler artarken, oyuncular arasındaki rekabet de kızışacak.

Temel soru cevapsız kalıyor

Laporta, Raphinha'nın gitmeyeceğini söyledi ve Adeyemi konusunda olumlu sinyaller verdi. Ferran Torres konusunda ise henüz bir netlik yok.

Şimdi asıl soru şu: Barcelona hücumdaki bu kadar yıldızı tek bir sistemde buluşturabilecek mi, yoksa transfer döneminin sonuna kadar sürpriz kararlar mı alınacak?