Xiaomi, akıllı Mijia Smart Tea Bar Pro çay istasyonunu tanıttı

·30·Teknoloji
Xiaomi, akıllı Mijia Smart Tea Bar Pro çay istasyonunu tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Youpin kitlesel fonlama platformasında mutfak gereçleri dünyasındaki en yeni inovasyonu olan Mijia Smart Tea Bar Pro cihazını sergiledi. Bu sadece bir elektrikli su ısıtıcısı değil, çay demleme sürecini tamamen otomatikleştiren ve modern akıllı ev sistemine entegre edilmiş çok fonksiyonlu bir istasyondur. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihaz, Mijia markasına özgü minimalist beyaz renkte tasarlanmış olup gövdesinde 2,8 inçlik renkli bir dokunmatik ekran bulunmaktadır. Kullanıcılar istasyonu sadece ekran üzerinden değil, aynı zamanda Xiao Ai sesli asistanı aracılığıyla da kontrol edebilirler. Bu, mutfaktaki günlük işleri daha da kolaylaştırmaya hizmet eder.

Çift bölgeli su iletim sistemi ve hızlı ısıtma

Mijia Smart Tea Bar Pro modelinin temel teknik üstünlüğü, çift devreli su iletim sistemidir. İlk devre suyu birkaç saniye içinde kaynatmak için tasarlanmışken, ikinci devre doğrudan çay demleme süreci için sorumludur. ixbt.com verilerine göre cihaz, suyu sadece 15 saniyede kaynatma gücüne sahiptir ve sıcak su, mod seçildikten 3 saniye sonra iletilmeye başlar.

Cihaz, 5,5 litre kapasiteli büyük bir su haznesi ile donatılmış olup beş farklı sıcaklık modu ve dört farklı porsiyon boyutunu desteklemektedir. Bu, kullanıcının farklı çay çeşitlerini (yeşil çay, siyah çay veya bitki çayları) tam olarak istenen sıcaklıkta hazırlamasına olanak tanır.

Hijyen ve ek imkanlar

Xiaomi mühendisleri, çay içme kültürüne özel önem vererek sete 1,2 litrelik bir demlik ve misafirler için ayrı bir kap da dahil etmişlerdir. Ayrıca istasyonda, mutfak gereçlerini ve çay aksesuarlarını saklamak için 10 litrelik özel bir bölme mevcuttur. En önemlisi, bu bölme dahili bir sterilizasyon modülü ile donatılmış olup kapların sürekli temiz kalmasını sağlar.

Xiaomi markasının mutfak gereçlerinin, özellikle de akıllı su ısıtıcılarının popülaritesini göz önüne alırsak, bu profesyonel çay istasyonunun da kısa sürede dikkat çekeceği şüphesizdir. Şimdilik cihazın fiyatının yaklaşık 150 dolar civarında olduğu belirtilmiştir.

Mijia Smart Tea Bar Pro cihazının temel özellikleri:

  • 2,8 inçlik dokunmatik kontrol ekranı;
  • Xiao Ai sesli asistanı ile çalışma imkanı;
  • 15 saniyede su kaynatma ve 3 saniyede sıcak su iletimi;
  • 10 litrelik sterilizasyon bölmesi;
  • 5,5 litrelik toplam su kapasitesi.
Yeni ürünün resmi satışlarının 20 Temmuz'da başlaması planlanıyor. Bu cihazın sadece evler için değil, modern ofisler için de çay hazırlama sürecini yeni bir seviyeye taşıyacak kullanışlı bir çözüm olması bekleniyor.

XiaomiMijiaАқлли УйТехнологияЧой Станцияси
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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