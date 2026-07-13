Harvey Elliott Liverpool'a döndü: Andoni Iraola oyuncunun geleceği hakkında konuştu

Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola, orta saha oyuncusu Harvey Elliott hakkındaki belirsizliklere son verdi. Geçen sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren ancak beklenmedik sözleşme maddeleri nedeniyle forma şansı bulamayan 23 yaşındaki futbolcu, vaktinden önce Merseyside'a geri dönmüştü. Iraola, genç yeteneğin Anfield'daki geleceğinin hala parlak olduğunu vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, Harvey Elliott'ın Birmingham kulübündeki kariyeri, sportif ilkelerden ziyade mali ve hukuki kısıtlamaların kurbanı oldu. Futbolcu Aston Villa'ya transfer olduğunda, sözleşmesinde belirli sayıda maçta forma giymesi durumunda 30 milyon sterlinlik zorunlu satın alma maddesi bulunuyordu. Villa yönetimi, bu meblağı ödememek için futbolcuyu kadro dışı bırakmaya karar verdi.

Kiralık dönemindeki başarısızlık ve teknik direktörün tutumu

Bu durum, Premier Lig'de sezonun en başarısız transferlerinden biri olarak değerlendirildi. Unai Emery yönetimindeki takımda Elliott sadece 109 dakika süre alabildi. Emery bile futbolcudan özür dileyerek durumu "utanç verici" olarak nitelendirmişti. Buna rağmen Andoni Iraola, futbolcunun mental durumunu ve antrenmanlardaki istekliliğini yüksek buluyor.

"Elbette Harvey bizimle kalacak. Gözlerinde kendini kanıtlama konusundaki büyük arzuyu gördüm. Sezon öncesi hazırlık sürecinde şansını bulacak. Takımın Elliott gibi yetenekli oyunculara ihtiyacı var ve erken dönmesi bizim için iyi bir işaret," dedi İspanyol teknik adam.

Iraola'ya göre Elliott, geçen sezon yaşadığı zorlu dönemi kendisi için bir ders olarak görmeli. Teknik direktör, futbolcunun bu olumsuz deneyimden güç alarak Liverpool'un ana kadrosunda yer bulmak için daha fazla çalışacağına inandığını belirtti. Şu anda futbolcu, AXA antrenman merkezinde fiziksel durumunu toparlamakla meşgul.

Yeni sezon planları

Liverpool yönetimi, Arne Slot'un ayrılışının ardından takımı Andoni Iraola'ya emanet etmişti. Yeni teknik direktör, görevindeki ilk haftasını U21 takımı ve kiralıktan dönen oyuncuların potansiyelini inceleyerek geçirdi. Bu, Elliott için yeni bir teknik direktör altında sıfırdan başlamak ve 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'ndaki parlak performansını hatırlatmak için iyi bir fırsat.

Merseyside ekibi için bu transfer dönemi ve sezon öncesi kampları, kadroyu optimize etmek açısından çok önemli. Elliott'ın çok yönlülüğü, hem merkezde hem de kanatta oynayabilmesi, Iraola'nın taktik planlarında işine yarayacak. Taraftarlar ise bir zamanlar büyük umutlar bağlanan orta saha oyuncusunun yeniden formuna kavuşmasını bekliyor.