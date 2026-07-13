Navbahor iki milli oyuncuyla güçlendi: Namangan'da hedefler büyük

Navbahor, ikinci devre öncesinde kadrosunu ciddi şekilde güçlendiriyor. Namangan kulübü, Özbekistan milli takımı oyuncuları Abdulla Abdullayev ve Asadbek Rahimjonov'u renklerine bağladı.

İki yeni isim, tek bir büyük mesaj

ÖzPFL basın servisinin haberine göre, Navbahor, Abdulla Abdullayev ve Asadbek Rahimjonov ile sözleşme imzaladı.

Abdullayev, 'Şahinler' ile 2026 yılı sonuna kadar geçerli bir anlaşmaya imza attı. Asadbek Rahimjonov ise 2027 yılı sonuna kadar Navbahor'un başarısı için ter dökecek.

Bu transferler, Namangan kulübünün ikinci devrede sadece yer almakla kalmayıp, zirve mücadelesi vermeye kararlı olduğunu gösteriyor.

Abdullayev tecrübe katacak

Abdulla Abdullayev, Özbekistan A Milli Takımı formasıyla önemli tecrübeler edinmiş futbolculardan biri.

Onun Navbahor'a gelişi, özellikle savunma hattına ve orta sahaya istikrar kazandırabilir. Bu tür oyuncular, kritik maçlarda soğukkanlılıkları, mücadeleci yapıları ve tecrübeleriyle fark yaratırlar.

Namangan ekibi için bu önemli bir adım: İkinci devrede her puan altın değerinde olacak ve milli takım seviyesinde bir oyuncu büyük bir artı.

Rahimjonov, gelecek için de bir yatırım

Asadbek Rahimjonov ile 2027 yılı sonuna kadar sözleşme imzalanması, kulübün uzun vadeli planlar yaptığını gösteriyor.

Genç bir futbolcu için Navbahor'da oynamak büyük bir fırsat. Namangan'da taraftar baskısı ve beklentiler oldukça yüksek. Rahimjonov bu ortama hızlı uyum sağlarsa, takımın kilit isimlerinden biri haline gelebilir.

Bu transfer sadece mevcut sezon için değil, gelecek yıllar için de bir yatırım niteliğinde.

Şahinler ikinci devreye hazırlanıyor

Navbahor'un ikinci devredeki ilk rakibi OKMK olarak belirlendi.

OKMK maçı, Namangan ekibi için hemen ciddi bir sınav olacak. Yeni transferlerin takıma ne kadar çabuk adapte olduğu bu tür karşılaşmalarda belli olacak.

Zaman kısıtlı, beklentiler büyük. Navbahor taraftarı sonuç bekliyor ve kulüp bu transferlerle şu mesajı veriyor: Mücadele devam ediyor.

Transferler neleri değiştirecek?

İki milli oyuncunun katılımı, Navbahor'da rekabeti artıracak. Bu da teknik heyete kadro seçiminde daha fazla seçenek sunacak.

Futbolcu Sözleşme süresi Kulüp için önemi Abdulla Abdullayev 2026 sonuna kadar tecrübe ve istikrar Asadbek Rahimjonov 2027 sonuna kadar gençlik, enerji ve gelecek potansiyeli

Bu tür takviyeler, takımın oyun kalitesine ve iç rekabete doğrudan etki edecektir.

Namangan'da beklentiler yine yükseldi

Navbahor her zaman büyük bir taraftar kitlesine sahip kulüplerden biri olmuştur. Bu yüzden her transfer Namangan'da özel olarak tartışılır.

Abdullayev ve Rahimjonov'un gelişi sıradan bir rotasyon değil, kulübün ikinci devreye ciddi bir hazırlık yaptığının göstergesidir.

Şimdi tek bir soru var: Yeni oyuncular, Navbahor'u ikinci devrede zirve yarışına geri döndürebilecek mi?