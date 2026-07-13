Çin uzay teknolojilerinde devrim yarattı: 2500 dereceye dayanıklı yeni koruyucu katman

Çinli mühendisler, tekrar kullanılabilir roket ve uzay araçları üretmenin önündeki en büyük engellerden biri olan aşırı yüksek sıcaklık sorununu çözmeye yaklaştı. Longjia Aerospace tarafından geliştirilen yeni ısı yalıtım malzemeleri, uzay aracının atmosfere yeniden girişte karşılaştığı ekstrem koşullarda bile cihazın bütünlüğünü koruyabiliyor. Bu buluşun sadece Çin'in uzay programı için değil, tüm dünya havacılık ve uzay endüstrisi için yeni bir dönem başlatması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde tekrar kullanılabilir roketlerin üretimindeki temel zorluk, dış kabuklarının korunmasıyla ilgilidir. Atmosferin yoğun katmanlarından geçerken sürtünme sonucu oluşan devasa ısı, sıradan metalleri birkaç saniye içinde eritebilir. ixbt.com'un bilgilerine göre, Longjia Aerospace mühendislerinin geliştirdiği yeni sert yalıtım plakaları 1500 °C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanabiliyor. En şaşırtıcı olanı ise, bu malzemenin bir tarafına açık alevle müdahale edildiğinde bile arka tarafının elle tutulabiliyor olmasıdır.

Teknolojik çeşitlilik ve kapsamlı koruma

Şirket uzmanları sadece tek bir malzeme türüyle sınırlı kalmayıp, havacılık ve uzay sektörü için 16 farklı üründen oluşan kompleks bir koruma sistemi geliştirdi. Bu sistem dört temel kategoriyi içermektedir:

Sert ısı yalıtım plakaları;

Esnek ısı yalıtım keçeleri;

Hafif ablatif malzemeler;

Faz değişimine dayalı termoregülasyon katmanları.

Bu ürün grubu, 700 °C ile 2500 °C arasındaki geniş bir sıcaklık aralığında kararlı bir şekilde çalışabiliyor. Bu yüksek dayanıklılık göstergesi sadece taşıyıcı roketler için değil, aynı zamanda ticari uydular, tekrar kullanılabilir uzay araçları ve derin uzay araştırmalarına yönelik ekipmanlar için de hayati önem taşımaktadır.

Çin'in bu başarısı küresel uzay yarışında önemli bir yer tutuyor. Daha önce Çin, taşıyıcı roketinin ilk aşamasını başarıyla dünyaya geri indirmeyi başarmıştı. Yeni ısı kalkanı teknolojisi ise bu tür uçuşları daha güvenli ve daha ucuz hale getirecek. Çünkü roket parçalarını her uçuştan sonra değiştirmek yerine, onları tekrar tekrar kullanma imkanı genişliyor.

Uzmanlar, Longjia Aerospace'in geliştirdiği teknolojilerin uzaya yük taşıma maliyetini önemli ölçüde düşürebileceğini belirtiyor. Eğer malzemeler 2500 derecelik ısıda özelliklerini kaybetmiyorsa, bu durum uzay araçlarının hizmet ömrünü birkaç kat artıracaktır. Söz konusu teknolojinin yakın gelecekte Çin'in Ay ve Mars görevlerinde de kullanılması bekleniyor; bu da uzay araştırmalarında yeni ufuklar açacak.