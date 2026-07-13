Arjantin'e karşı imza kampanyası: Messi etrafında yeni tartışma

2026 Dünya Kupası'nda final aşamasına yaklaşıldıkça Arjantin milli takımı etrafındaki tartışmalar giderek kızışıyor. İnternette Lionel Messi ve takımının turnuvadan ihraç edilmesini talep eden bir imza kampanyası başlatıldı ve bu durum futbolseverler arasında büyük bir tartışma konusu haline geldi.

Kampanyada neler talep ediliyor?

Söz konusu imza kampanyası argentinaout.com sitesinde yayınlandı. Kampanyada, FIFA ve hakemlerin Arjantin milli takımına karşı "ayrıcalıklı" bir tutum sergilediği iddia ediliyor.

Kampanya metninde Arjantin'in 2026 Dünya Kupası'ndan ihraç edilmesi ve diğer takımlara "eşit fırsat tanınması" talep ediliyor.

"Eğer kazanan önceden belliyse, dünyanın geri kalanı neden şampiyonaya katılıyor?" ifadeleri yer alıyor.

Sitede kampanyanın milyonlarca kişi tarafından desteklendiği belirtiliyor. Ancak bu rakamlar bağımsız kaynaklarca resmi olarak doğrulanmış değil.

Taraftarlar neden tepkili?

Sosyal medyada bazı taraftarlar, 2026 Dünya Kupası boyunca Arjantin lehine çok sayıda tartışmalı karar verildiğini öne sürüyor.

Özellikle Messi'nin grup aşamasındaki Cezayir maçında kırmızı kart görmemesi ve play-off'larda Arjantin'in nispeten daha kolay rakiplerle eşleşmesi örnek gösteriliyor.

Ayrıca Mısır ile oynanan son 16 turu maçı da büyük tartışmalara yol açtı. O maçta Arjantin 0-2 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.

Arjantin'in yolu nasıl geçti?

Arjantin milli takımı play-off'larda oldukça dramatik maçlar oynadı.

Aşama Rakip Sonuç Son 16 turu Yeşil Burun Adaları 3-2, uzatmalarda Çeyrek final Mısır 3-2, geri dönüş Yarı final İsviçre 3-1, uzatmalarda Yarı final İngiltere 15 Temmuz

Bu sonuçlar Arjantin taraftarları için karakter ve tecrübe göstergesi olsa da, eleştirenler için yeni soru işaretlerine neden oluyor.

FIFA'ya yönelik suçlamalar kanıtlandı mı?

Şu an için FIFA veya hakemlerin Arjantin lehine kasıtlı kararlar aldığına dair resmi bir kanıt bulunmuyor.

Bu nedenle kampanyadaki görüşler, taraftar hoşnutsuzluğu ve internetteki tartışmalar olarak değerlendirilmelidir. Futbolda tartışmalı kararlar her zaman olur; özellikle konu Messi, Arjantin ve Dünya Kupası yarı finali olduğunda her pozisyon mercek altına alınır.

Ancak milyonlarca taraftarın bu konuyu konuşması FIFA için de bir sinyal: Turnuvanın şeffaflığı ve hakem kararlarına duyulan güven konusu tekrar gündeme geldi.

Messi faktörü tartışmayı alevlendiriyor

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda daArjantin milli takımının ana figürlerinden biri olmaya devam ediyor. İsmi her tartışmalı pozisyonda merkeze oturuyor.

Eleştirenler hakemlerin Messi'ye daha yumuşak davrandığını söylerken, taraftarları bunu basit bir kıskançlık ve futbol tarihinin en büyük oyuncularından birine yönelik baskı olarak görüyor.

Gerçek ise sahada belli olacak: Arjantin henüz finale çıkmadı ve önünde İngiltere ile oynanacak zorlu bir yarı final maçı var.

İngiltere maçı öncesi baskı arttı

15 Temmuz'da Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Bu maç zaten turnuvanın en büyük rekabetlerinden biriydi.

Şimdi ise imza kampanyası, hakem tartışmaları ve Messi'ye yönelik eleştiriler maç üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

İngiltere için bu finale çıkma fırsatı. Arjantin için ise sadece final bileti değil, aynı zamanda galibiyetleri etrafındaki şüphelere sahada cevap verme fırsatı.

İnternetteki imza kampanyası neyi değiştirir?

Bu tür çevrimiçi kampanyalar genellikle FIFA kararlarını doğrudan etkilemez. Bir milli takımı turnuvadan ihraç etmek için resmi bir kural ihlali, disiplin soruşturması veya somut bir hukuki dayanak gerekir.

Bu nedenle Arjantin'i sadece internetteki imzalar nedeniyle Dünya Kupası'ndan çıkarmak pratikte neredeyse imkansızdır.

Ancak kampanyanın yarattığı yankı başka bir şeyi gösteriyor: Taraftarlar hakem yönetimi, VAR ve turnuva şeffaflığı konusunda daha net cevaplar talep etmeye başladı.

Asıl cevap sahada verilecek

Arjantin etrafındaki tartışmalar kısa sürede dinecek gibi görünmüyor. Bir tarafta imza kampanyası, diğer tarafta Messi ve takımının aldığı sonuçlar var.

Şimdi asıl soru şu: Arjantin, İngiltere'ye karşı yarı finalde tüm şüpheleri oyunuyla giderebilecek mi, yoksa bu kriz finale kadar daha da büyüyecek mi?

Futbolda en iyi cevap basın bülteni değil, skor tabelasıdır. 15 Temmuz'da saha birçok soruya cevap verebilir.