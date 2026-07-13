Andoni Iraola, Liverpool'daki yeni transferler ve takım kadrosu hakkında açıklamalarda bulundu

·1·Spor
Andoni Iraola, Liverpool'daki yeni transferler ve takım kadrosu hakkında açıklamalarda bulundu

Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola, Merseyside ekibinin başına geçtikten sonra ilk kez basın mensuplarıyla bir araya geldi. Uzman isim, kulübün transfer stratejisi ve yaz planları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, kadroyu güçlendirme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Bu haber Goal.com tarafından duyuruldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Victor Munoz ve Jeremy Jacquet transferlerinin ardından birçok kişi Liverpool'un transfer faaliyetlerinin yavaşlayacağını düşünüyordu. Ancak Iraola, takımın tüm kulvarlarda rekabetçi olabilmesi için yeni isimlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Teknik direktörün ifadelerine göre, kulüp yönetimi ve izleme ekibi şu anda birçok koldan görüşmelerini sürdürüyor.

Transfer pazarı ve teknik direktörün katılımı

Andoni Iraola, AXA antrenman merkezinde verdiği röportajda, bir teknik direktör olarak yeni oyuncuları ilk günden itibaren antrenmanlarda görmeyi arzuladığını gizlemedi. "Halihazırda iki oyuncuyla sözleşme imzaladık ancak kadroyu daha da genişletmemiz gerektiğini biliyoruz. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Bir teknik direktör olarak tüm oyuncuların ilk günden yanımda olmasını isterdim ancak transfer piyasasının kurallarının biraz farklı olduğunu anlıyorum" dedi.

Dikkat çekici bir nokta ise, Iraola'nın sadece sportif direktörün sunduğu seçenekleri beklemekle kalmayıp, seçim sürecine doğrudan katılmasıdır. Takım felsefesine uygun profildeki oyuncuları seçerken kendi tavsiyelerini de sunuyor. Bu durum, Liverpool'un gelecek sezon daha agresif ve sistemli bir futbol sergileme niyetinde olduğunun bir göstergesi.

Takım ortamı ve oyuncularla iletişim

Yeni teknik direktör, transferlerin yanı sıra mevcut kadroyla da bağ kurmayı başardı. 2026 Dünya Kupası'nda yer alan Liverpool oyuncularıyla sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti. Iraola, turnuvadan elenen ve şu anda tatilde olan oyuncuların zihinsel olarak toparlanmaları için uygun ortamı yaratmanın önemine değindi.

"Dünya Kupası'na katılan oyuncularla konuştum. Turnuva sırasında dikkatlerini dağıtmamak için onları çok rahatsız etmedim ancak turnuvadan elenenlerle anlamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Ayrıca tesiste çalışan personelle de yakından tanıştım. Amacımız, oyuncuların en üst seviyelerini sergileyebilecekleri pozitif bir ortam yaratmak" diye ekledi Iraola.

Liverpool taraftarları için bu açıklamalar, takımın yeni bir döneme ciddi bir şekilde hazırlandığının işareti. İngiltere Premier Ligi ve Avrupa sahalarındaki yoğun rekabet ortamında, Iraola yönetimindeki yeni projenin ne kadar başarılı olacağını önümüzdeki aylar gösterecek.

ЛиверпулAndoni IraolaТрансферларАнглия Премер-лигасиFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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