Bodrum'da bir restoranda 28 yaşındaki erkek silahlı saldırı sonucu öldürüldü

·1·Dünya
Bodrum'da bir restoranda 28 yaşındaki erkek silahlı saldırı sonucu öldürüldü

Türkiye'nin Muğla iline bağlı popüler Bodrum ilçesinde, 13 Temmuz'u 14 Temmuz'a bağlayan gece meydana gelen silahlı saldırı bir kişinin hayatına mal oldu. Restoranda yaşanan çatışma sonucunda 28 yaşındaki Muhammer Bilik hayatını kaybetti. Bu konuda Cumhuriyet gazetesi haber yayınladı.

Yerel basından edinilen bilgilere göre olay, Bitez sahilindeki restoranlardan birinde yerel saatle 00:30 civarında gerçekleşti. Muhammer Bilik, üç arkadaşıyla yemek yediği sırada tuvalete gitti. Masasına geri dönerken kimliği belirsiz bir kişi, arkasından yaklaşarak yakın mesafeden birkaç el ateş etti.

Belirtildiğine göre, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. Yakındaki bir sokakta bekleyen motosiklete binerek suç ortağıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri restorandaki diğer müşteriler arasında paniğe yol açtı. Korkuya kapılan insanlar güvenli bir yere ulaşmak için restoranı terk etti. Olayın ardından polis ve sağlık ekiplerine derhal haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammer Bilik'in aldığı kurşun yaraları nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiğini doğruladı. Bölge polis tarafından kordon altına alınarak delil toplama çalışmalarına başlandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetle ilgili resmi soruşturma başlattı.

İlk soruşturma sonuçlarına göre, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olaydan önce Bitez sahilindeki birkaç restoran ve eğlence mekanına girerek Muhammer Bilik'i aradığı tespit edildi. Bu durum, saldırının önceden planlanmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Polis, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmanın selameti açısından, olayın olası nedenlerine ilişkin henüz ek bir bilgi verilmedi.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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