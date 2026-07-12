Ryan Gandra, UFC 329'da rakibini ilk rauntta nakavt etti (video)

Brezilyalı dövüşçü Ryan Gandra, UFC 329 turnuvasında bir başka çarpıcı galibiyete imza attı. Orta sıklette oktagona çıkan sporcu, Amerikalı Zachary Reese'i ilk rauntta teknik nakavtla mağlup etti.

Bu sonuçla Gandra galibiyet serisini dokuza çıkardı ve UFC hayranlarına yeni ve güçlü bir şampiyon adayının doğduğunu gösterdi.

Maç ilk rauntta sona erdi

Gandra maça çok aktif başladı ve rakibi üzerinde baskı kurdu.

Karar anında Brezilyalı dövüşçü sol eliyle sert bir yumruk indirerek Zachary Reese'i zor durumda bıraktı. Hakemin araya girmesiyle maç teknik nakavtla sona erdi.

Üst üste dokuzuncu galibiyet

Bu sonuç, Ryan Gandra için üst üste dokuzuncu galibiyet oldu.

Ayrıca profesyonel kariyerindeki toplam galibiyet sayısını 10'a yükseltti. Bu istatistik, Brezilyalı dövüşçünün orta sıkletteki en umut verici isimlerden biri haline geldiğini gösteriyor.

Reese dördüncü kez mağlup oldu

Zachary Reese için ise bu maç, kariyerindeki dördüncü mağlubiyet oldu.

Amerikalı sporcu daha ilk rauntta ağır bir darbe aldı ve maça devam edemedi.

Gandra'yı artık daha büyük maçlar bekliyor

UFC 329'daki bu etkileyici galibiyet, Gandra'yı sıralamada daha üst basamaklardaki rakiplere yaklaştırabilir.

Şimdi asıl soru şu: Üst üste dokuz galibiyet alan Brezilyalı dövüşçünün bir sonraki rakibi UFC tarafından kim olarak belirlenecek?