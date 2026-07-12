Umar Nurmagomedov, Dvalishvili ile yaşanan tartışmaya sert tepki gösterdi

Umar Nurmagomedov, Gürcistan'da düzenlenen bir RAF etkinliğinde Merab Dvalishvili ile yaşanan tartışmaya tepki gösterdi. Rus dövüşçü, yaptığı açıklamada Kafkasya'da bir erkeğin onurunun neyle ölçüldüğünü belirtti ve rakibine üstü kapalı mesajlar gönderdi.

Sözleri sosyal medyada hızla yayıldı ve iki dövüşçü arasındaki gerilimin daha da tırmandığına dair tartışmaları başlattı.

«Kafkasya'da erkeği onuru belirler»

Nurmagomedov, Kafkasya'da bir insanın itibarının onuru, haysiyeti ve misafirperverliği ile ölçüldüğünü vurguladı.

«Kafkasya'da bir erkeği onuru, haysiyeti ve misafirperverliği tanımlar» dedi.

Ardından dövüşçü, tartışmanın çıkış nedenine de kısaca değindi.

«Neden arkamdan konuşuyorsun?»

Umar'ın belirttiğine göre, arkadaşı Dvalishvili'ye sadece tek bir soru sordu:

«Neden arkamdan konuşuyorsun?»

Nurmagomedov bu durumu bir hakaret veya kavga çıkarma girişimi olarak değil, açıkça bir hesap sorma olarak nitelendirdi.

Rakibine sert bir gönderme yaptı

Dövüşçü sözlerine devam ederek, gerçek karakterin kalabalığın olmadığı durumlarda ortaya çıktığını söyledi.

«Kendimi erkek gibi hissetmek için sana hakaret etmeme gerek yok. Aslında kim olduğunu ise etrafında kalabalık olmadığında ve kimse araya giremediğinde görebiliriz» dedi Nurmagomedov.

Bu sözler, Dvalishvili'ye doğrudan bir meydan okuma olarak kabul ediliyor.

Tartışma yeni bir maça yol açar mı?

Umar Nurmagomedov ve Merab Dvalishvili arasındaki ilişkiler zaten gergindi. Gürcistan'daki olay ve sonrasındaki açıklamalar, olası bir rövanş veya yeni bir sportif rekabete olan ilgiyi daha da artırdı.

Dvalishvili'nin bu sözlere nasıl yanıt vereceği henüz bilinmiyor. Ancak bir şey kesin: Oktagon dışındaki tartışma, sahadaki rekabetten aşağı kalmıyor.