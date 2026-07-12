UFC 329'un en iyileri belli oldu: kimler ekstra bonus kazandı?

·0·Spor
UFC 329'un en iyileri belli oldu: kimler ekstra bonus kazandı?

Las Vegas'taki ünlü T-Mobile Arena kompleksinde UFC 329 turnuvası sona erdikten sonra, organizasyon turnuvanın en iyi dövüşçülerini ve ekstra bonus sahiplerini açıkladı. Bu kez de en iyi dövüş ve en etkileyici performans için büyük ödüller verildi.

Ayrıca, maçlarını erken bitiren birçok dövüşçü de ek para ödülüne layık görüldü.

Turnuvanın en iyi dövüşü hangisiydi?

UFC yönetiminin kararına göre, Brandon Royval ve Lone Kavana arasındaki mücadele UFC 329'un en iyi dövüşü seçildi.

Kıyasıya geçen bu müsabaka, turnuva boyunca hayranlar ve uzmanlar tarafından en ilgi çekici dövüşlerden biri olarak değerlendirildi.

En iyi performans bonusu kimlere verildi?

Turnuvadaki en parlak performansları için iki sporcu özel olarak ödüllendirildi.

Ekstra bonus kazanan dövüşçüler:

  • Paddy Pimblett;

  • Bobby King.

Onlar, garantili 100 bin ABD doları ücretlerinin yanı sıra ekstra bonus da kazandılar.

Erken bitirenler için de ödül

UFC 329 katılımcıları için bir başka teşvik daha mevcuttu.

Organizasyon kurallarına göre:

  • dövüşü erken bitiren;

  • tartı töreninden sorunsuz geçen

her sporcu 25 bin ABD doları tutarında ek ödül kazandı.

UFC 329 unutulmaz bir turnuva oldu

Las Vegas'taki UFC 329 turnuvası sadece sert dövüşleriyle değil, aynı zamanda bir dizi sansasyonel sonuçla da akıllarda kaldı.

Turnuva sonunda açıklanan bonuslar ise oktagondaki aktiflik ve hayranlara keyifli bir şov sunan dövüşçülerin emeklerinin layıkıyla değerlendirildiğini bir kez daha kanıtladı.

UFCMMADövüş SporlarıLas VegasT-Mobile Arena
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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