Mash’al'da yeni dönem: Sergey Lushan takımın başına geçti

·30·Spor
Mash’al'da yeni dönem: Sergey Lushan takımın başına geçti

Muborak'ın Mash’al kulübünde teknik ekipte önemli bir değişiklik yapıldı. Mevcut teknik direktör Ildar Sakayev teknik direktörlük görevine getirilirken, takımın teknik direktörlüğü deneyimli uzman Sergey Lushan'a emanet edildi.

Sakayev teknik direktörlüğe getirildi

Mash’al basın servisinden yapılan açıklamaya göre, kulübün mevcut teknik direktörü Ildar Sakayev bundan böyle teknik direktör olarak görev yapacak.

Onun yerine teknik direktörlük görevine Sergey Lushan getirildi.

Bu karar, Muborak kulübünde sportif açıdan yeni bir dönemin başladığı anlamına geliyor. Çünkü Lushan, Özbekistan futbolunda iyi tanınan, birçok kulüpte çalışmış ve farklı seviyelerdeki baskıyı tecrübe etmiş bir isim.

Lushan kimdir?

Sergey Lushan 53 yaşında. Taşkent doğumlu.

Futbolculuk kariyeri boyunca Paxtakor, Navbahor, Rusya'nın Krilya Sovetov ve Rostov kulüplerinde forma giydi.

Hem futbolcu olarak edindiği tecrübe hem de antrenörlük kariyeri Özbekistan futboluyla yakından bağlantılı.

Kategori

Takımlar

Futbolcu olarak

Paxtakor, Navbahor, Krilya Sovetov, Rostov

Teknik direktör olarak

Bunyodkor, So‘g‘diyona, Dinamo, Shaxtyor, Navbahor

Yeni görev yeri

Mash’al Teknik Direktörü

Tecrübe büyük, görev kolay değil

Lushan, antrenörlük kariyeri boyunca Bunyodkor, So‘g‘diyona, Dinamo Semerkant, Belarus'un Shaxtyor Soligorsk ve Shaxtyor Petrikov kulüplerinde çalıştı.

Son görev yeri Namangan'ın Navbahor kulübüydü. 2024-2025 yıllarında bu takımı çalıştırdı.

Bu tecrübe Mash’al için kritik olabilir. Çünkü Muborak kulübünün şu an sonuçların yanı sıra düzene, oyun disiplinine ve istikrara ihtiyacı var.

Mash’al ne bekliyor?

Mash’al, yıllardır Özbekistan futbolunda kendine has bir yere sahip olan kulüplerden biri. Muborak ekibi genellikle güçlü altyapısı, çalışkan futbolcuları ve karakterli oyunuyla akıllarda kalmıştır.

Şimdi Lushan'ın önündeki temel görev; takımı hızla kendi fikirlerine adapte etmek, futbolcuların güvenini kazanmak ve sonuçları iyileştirmek.

Bu tür atamalarda en büyük sorun zamandır. Teknik direktörün bir fikre, futbolcuların uyum sağlamaya, taraftarın ise sonuca ihtiyacı var. Hepsi aynı anda. Futbolda 'sabredin' düğmesi bazen çalışmaz.

Kulüp yeni teknik direktörü kutladı

Mash’al futbol kulübü, Sergey İvanoviç Lushan'ı teknik direktörlük görevine getirilmesinden dolayı tebrik ederek, onunla birlikte yüksek başarılara ve büyük zaferlere ulaşmayı diledi.

Bu açıklama, kulübün Lushan'a olan güvenini gösteriyor.

Şimdi ise söz sahada: Yeni teknik direktör takımın oyununa ne kadar hızlı etki edebilecek?

Muborak'ta yeni bir sayfa açıldı

Sergey Lushan'ın Mash’al'a gelişi, kulüp için basit bir personel değişikliği değil. Bu, takımın gelecekteki rotasını belirleyebilecek önemli bir karar.

Ildar Sakayev teknik direktör olarak kulüp sisteminde kalırken, Lushan sahadaki sonuçlardan sorumlu olacak.

Şimdi taraftarlar merakla bekliyor: Mash’al yeni teknik direktörüyle kendini yeniden bulabilecek mi?

Mash'alSergey LushanИлдар СакаевPahtakorNavbahor
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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