Bangkok'taki trajik yangın barı içeridekiler için bir hapishaneye çevirdi

·37·Dünya
Bangkok'taki trajik yangın barı içeridekiler için bir hapishaneye çevirdi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta meydana gelen korkunç yangın ülkeyi yasa boğdu. Daha önce barda çıkan yangın sonucu 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Yetkililer, kurbanların kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğünü ve trajedinin tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. Bu konuda Associated Press ajansı haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, hayatını kaybedenlerin 9'u erkek, 18'i kadındır. Yangında yaralanan 22 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış olup, doktorlar hayatlarını kurtarmak için gerekli tıbbi müdahaleyi yapmaktadır.

Görgü tanıkları, yangının ilk olarak binanın giriş kısmında başladığını belirtti. Kısa süre sonra alevler tüm salonu sardı. O sırada içeride bulunan insanlar çıkış yolunu bulmaya çalışırken, binadan çığlıklar ve yardım çağrıları duyuldu. Çok geçmeden barda panik yaşandı ve insanlar kendilerini kurtarmak için sağa sola kaçıştı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, bina içerisinde yanmış televizyonlar, hoparlörler, elektro gitar ve diğer müzik ekipmanları bulundu. Ayrıca pencerelerin kırıldığı, masa, sandalye ve iç mekan eşyalarının yangından ciddi şekilde zarar gördüğü kaydedildi.

Kurtarma ekipleri yerdeki çok sayıda ceset torbasının etrafında duruyor.

Trajedinin ardından hayatını kaybedenlerin yakınları polis morgunun önünde toplanarak cenazelerin teşhis sürecine katılıyor. Resmi verilere göre, kurbanların çoğunluğu 25 ile 50 yaşları arasındaki Tayland vatandaşlarıdır.

Hükümet yetkilileri, yabancılar arasında da mağdur olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Avustralya hükümeti, Taylandlı yetkililerle iş birliği içinde, bu trajedide vatandaşlarının etkilenip etkilenmediğini kontrol etmeye devam ettiklerini açıkladı.

Soruşturma makamları, yangının çıkış nedenini ve barda güvenlik önlemlerine ne ölçüde uyulduğunu araştırmaya devam ediyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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