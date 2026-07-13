Joe Cole'dan cesur tahmin: "Messi'yi tatile göndereceğiz"

2026 Dünya Kupası yarı finali öncesinde İngiltere ve Arjantin arasındaki rekabet kızışıyor. Chelsea'nin eski orta saha oyuncusu Joe Cole, Messi önderliğindeki Arjantin maçı öncesinde oldukça iddialı bir tahminde bulundu.

“İngiltere finale çıkacak”

Joe Cole, The Rest Is Football podcast'inde İngiltere milli takımının Arjantin'i yeneceğine olan inancını dile getirdi.

“Messi'yi tatile göndereceğiz. Yüzde 100. İngiltere finale çıkacak” dedi Cole.

Eski futbolcuya göre İngiltere, mevcut form durumuyla Arjantin için çok hızlı ve tehlikeli bir takım. "Üç Aslanlar"ın, tempo ve fiziksel güç sayesinde Arjantinlileri mağlup edebileceğine inanıyor.

Hız Arjantin için sorun olacak mı?

Cole'un temel argümanı İngiltere'nin hızı. Ona göre Arjantin savunması ve orta sahası, İngiltere'nin yüksek tempolu oyununa dayanmakta zorlanabilir.

Bu sözlerde mantık var: Yarı finalde küçük detaylar büyük fark yaratır. Bir hızlı hücum, bir kontra atak veya bireysel bir çalım tüm maçın senaryosunu değiştirebilir.

Ancak Arjantin'in de bir "plan bozucu"su var: Lionel Messi. 39 yaşında bile bir pas, bir dönüş veya bir duran topla maçı tersine çevirebilir. Futbolda bazı insanlar "pasaport yaşıyla" değil, "büyü lisansıyla" oynar.

Messi için tarihi karşılaşma

Arjantin - İngiltere yarı finali Messi için özel bir öneme sahip. Uzun uluslararası kariyeri boyunca birçok büyük milli takıma karşı oynadı, ancak İngiltere'ye karşı bu seviyedeki bir karşılaşma ayrı bir entrika barındırıyor.

Bu maç sadece final bileti değil, aynı zamanda tarihi rekabet, Messi'nin mirası ve İngiltere'nin büyük turnuvalardaki hedefleri açısından da büyük önem taşıyor.

Kazananı finalde kim bekliyor?

İngiltere ile Arjantin arasındaki yarı final 15 Temmuz'da oynanacak. Bu eşleşmenin galibi finalde Fransa veya İspanya ile karşılaşacak.

Yarı final Tarih Kazanan kiminle oynayacak? İngiltere - Arjantin 15 Temmuz Fransa veya İspanya Fransa - İspanya 14 Temmuz İngiltere veya Arjantin

Bu aşamada kolay rakip kalmadı. Ancak İngiltere - Arjantin eşleşmesinin etrafındaki duygusal atmosfer çok farklı: Messi, tarihi rekabet, Cole'un sert sözleri ve finale bir adım kala.

Cole'un sözleri baskıyı artırdı

Bu tür açıklamalar futbolcuları doğrudan etkilemeyebilir. Ancak taraftarlar, medya ve sosyal ağlar için bu, ateşe körükle gitmekle eşdeğer.

Arjantin tarafı bu tür sözleri motivasyon olarak kullanabilir. İngiliz taraftarlar ise Cole'un sözlerini bir güven göstergesi olarak görüyor.

Yani yarı final başlamadan psikolojik savaş başladı.

Cevap sahada verilecek

Joe Cole, İngiltere'nin Arjantin'i yeneceğine %100 inanıyor. Ancak Dünya Kupası yarı finallerinde tahminler genellikle ilk düdükten sonra geçerliliğini yitirir.

İngiltere hızlı, fiziksel ve hırslı. Arjantin ise tecrübeli, soğukkanlı ve Messi'ye sahip.

Şimdi asıl soru şu: İngiltere gerçekten Messi'yi "tatile gönderebilecek" mi, yoksa Arjantinliler bir kez daha tüm tahminleri boşa mı çıkaracak?