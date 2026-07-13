Pedro Porro ve Lamine Yamal iş birliği: İspanya Milli Takımı'nın yeni silahı

İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki başarılı yürüyüşü devam ediyor. Takımın sağ kanadında Tottenham savunmacısı Pedro Porro ve Barcelona yıldızı Lamine Yamal arasında kurulan sağlam ortaklık, Luis de la Fuente'nin ekibinin en büyük avantajlarından biri haline geldi. Turnuvaya yedek kulübesinde başlayan Porro, kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası olmayı başardı. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Pedro Porro, genç yetenek Lamine Yamal ile sahadaki uyumlarının nasıl geliştiğini anlattı. Savunmacı, bu iş birliğinin bir anda oluşmadığını, zaman ve karşılıklı güvenin bir sonucu olduğunu vurguladı. İngiltere Premier Lig'de forma giyen Porro için Yamal'ın oyun tarzına uyum sağlamak başlangıçta biraz zorlayıcı olmuş.

Karşılıklı güven ve taktiksel uyum

"Bu daha çok güven meselesi. Onunla ne kadar çok maç oynarsanız, hareketlerine o kadar alışıyorsunuz. İlk maçların zor geçmesi doğal, çünkü ben İngiltere'de oynuyorum ve kulüp düzeyinde birlikte değiliz. Her şey biraz daha karmaşıktı ama en önemlisi, her maçta onun neye ihtiyacı olduğunu anlamaktır," diyor Pedro Porro.

Savunmacıya göre, sadece antrenmanlarda değil, maç sırasında da sürekli iletişim halindeler. Belçika maçında savunmaya daha fazla odaklanmış olsalar da, takımın ilk golüne zemin hazırlayan şey tam olarak Porro ve Yamal'ın ortaklaşa geliştirdiği kombinasyondu. Bu durum, ikilinin sadece savunmada değil, hücumda da birbirlerini mükemmel bir şekilde tamamladıklarını gösteriyor.

İspanya Milli Takımı'nı yarı finalde Fransa gibi ciddi bir rakip bekliyor. Kylian Mbappe önderliğindeki hücum hattının, Porro ve takım arkadaşları için en büyük sınav olacağı kesin. Rakip kadrodaki Ousmane Dembele ve Michael Olise gibi oyuncuların tehlikesinin farkında olan savunmacı, maça yüzde 200 konsantrasyonla hazırlandıklarını belirtti.

Fransa maçı ve Mbappe tehlikesi

"Muhtemelen Dünya Kupası'ndaki en güçlü hücum hatlarından biri. Bu seviyedeki oyunculara karşı oynarken küçük detaylar büyük fark yaratır. Kylian Mbappe dünyanın en iyi oyuncularından biri ve maçın kaderini değiştirebilir. Onu durdurmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız," diye ekledi Tottenhamlı oyuncu.

İspanya ile Fransa arasındaki yarı final karşılaşması, sadece iki dev takımın mücadelesi olarak değil, aynı zamanda Porro ve Yamal ikilisinin Mbappe'ye karşı vereceği sınav olarak da büyük ilgi uyandırıyor. Luis de la Fuente'nin öğrencilerinin bu turnuvada sergilediği istikrarlı oyun, onları şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri haline getirdi.