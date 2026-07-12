“Bu Arjantin 1990 takımını hatırlatıyor”: Nepomnyashiy'den final yolu değerlendirmesi

·3·Spor
“Bu Arjantin 1990 takımını hatırlatıyor”: Nepomnyashiy'den final yolu değerlendirmesi

Kamerun milli takımının eski teknik direktörü Valeriy Nepomnyashiy, Arjantin'in 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükselmesini övgüyle karşıladı. Ona göre, Lionel Scaloni yönetimindeki takım sadece rakiplerini değil, kendi içindeki zorlukları da aşmayı başarıyor.

Uzman, mevcut Arjantin'i 1990 Dünya Kupası'nda finale kadar ulaşan kadroyla kıyasladı.

Nepomnyashiy 1990 Arjantin'ini hatırladı

Valeriy Nepomnyashiy, bugünkü Arjantin'in kendisine 1990 yılındaki takımı hatırlattığını söyledi.

O turnuvada Arjantinliler finale kolay yoldan çıkmamış, her aşamada büyük zorluklarla karşılaşmışlardı.

Uzman, mevcut takımın da aynı karaktere ve baskı altında sonuç alma yeteneğine sahip olduğunu vurguladı.

“Böyle bir takıma sadece saygı duyulur”

Nepomnyashiy, Arjantin'in sadece rakiplerini değil, kendi oyunundaki sorunları da aştığını belirtti.

“Mevcut Arjantin milli takımı hem rakibi hem de kendi içindeki zorlukları yeniyor. Böyle bir takıma sadece saygı duyulur ve takdir edilir. Onları çok beğeniyorum,” dedi.

İsviçre engeli zorlukla aşıldı

Arjantin, çeyrek finalde İsviçre'ye karşı zorlu bir maç oynadı.

Normal sürede kazanan çıkmadı, uzatmalarda ise son şampiyonlar 3-1'lik skorla galip geldi.

Bu sonuç, takımın kritik anlarda baskıya dayanabildiğini bir kez daha gösterdi.

Sırada İngiltere var

Lionel Scaloni'nin öğrencileri yarı finalde İngiltere milli takımı ile karşı karşıya gelecek.

Bir tarafta Messi ve Alvarez liderliğindeki Arjantin, diğer tarafta Kane ve Bellingham önderliğindeki İngiltere final bileti için mücadele edecek.

Nepomnyashiy'nin kıyaslaması haklı çıkacak mı yoksa Arjantin bu kez 1990'dan daha ileriye mi gidecek; bunu yarı final gösterecek.

АргентинаВалерий НепомнящийЛионель СкалониАнглияШвейцария
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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