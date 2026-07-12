«Tamamen yıkılmış durumdayım»: McGregor, UFC 329'daki mağlubiyeti hakkında konuştu

Las Vegas'ta düzenlenen UFC 329 turnuvasında 5 yıllık aradan sonra oktagona dönen ancak ilk saniyelerde dizinden ciddi şekilde sakatlanarak Max Holloway'e mağlup olan Conor McGregor, hayranlarına seslendi. İrlandalı efsanevi dövüşçü, sosyal medya hesapları üzerinden yaşanan olayla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Zamin.uz sporcunun içten sözlerini sunuyor.

«Maçtan önce her şey yolundaydı»

McGregor, maç öncesinde sağlığıyla ilgili hiçbir sorunu olmadığını, antrenmanların çok iyi geçtiğini ve böyle bir talihsizliği hiç beklemediğini açıkladı:

«Maçtan önce herhangi bir sakatlığım yoktu. Antrenmanlar sırasında ve maç öncesi hazırlık döneminde tekmeler attım, destek ayağımın üzerine bastım, zıpladım. Her şey yolundaydı. Bu tamamen beklenmedik bir şekilde gerçekleşti. Şu an tamamen yıkılmış durumdayım. Bunu sadece çok acı verici olarak tanımlayabilirim», — dedi McGregor üzüntüyle.

Erken biten süper maç

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Conor McGregor ve Max Holloway arasındaki karşılaşma milyonlarca hayran tarafından yılın en çok beklenen olayı olarak değerlendiriliyordu. Ancak:

İlk saniyelerdeki sakatlık: Maç başlar başlamaz Conor beklenmedik bir şekilde dizinden ağır bir sakatlık geçirdi.

Teknik nakavt: Ağrı nedeniyle maça devam edemeyen İrlandalı sporcu, teknik nakavt ile mağlup oldu.

Beş yıl sonra büyük hedeflerle sahneye dönen Conor için bu sakatlık sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik olarak da ağır bir darbe oldu. Şu anda sporcunun sağlığı ve iyileşme süreci doktorların gözetimi altında.