Julián Álvarez'den İngiltere maçı öncesi çarpıcı açıklamalar

Arjantin milli takımı forveti Julián Álvarez, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre'ye karşı alınan galibiyetin ardından takım kaptanı Lionel Messi ve önlerindeki büyük hedefler hakkında konuştu. Zamin.uz bu heyecan verici açıklamaların detaylarını sunuyor.

Kaptan için yeni zaferlere doğru

Álvarez, 'Albiceleste'nin (Arjantin milli takımı) Dünya Kupası'nda sadece ülkenin onuru için değil, aynı zamanda efsanevi kaptanları için de kupayı tekrar kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

Julián Álvarez'in sözleri: «Messi'nin bir kez daha Dünya Kupası'nı kazanması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Onun için her maç gerçek bir savaş. Gol attıktan sonra yaptığım ilk şey Messi'ye sarılmak oldu», ifadelerini kullandı The Touchline.

Yarı finalde İngiltere'ye karşı süper mücadele

Hatırlatalım, Arjantin milli takımı çeyrek finalde İsviçre'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Şimdi son dünya şampiyonlarını final yolunda çok ciddi bir sınav bekliyor:

Sıradaki rakip: İngiltere milli takımı.

Maçın önemi: 2026 Dünya Kupası finali için kıran kırana bir mücadele.

Şampiyonluk unvanını koruma zamanı

Bilgi olarak, Arjantin milli takımı Katar'da düzenlenen bir önceki Dünya Kupası'nın dramatik finalinde Fransa'yı penaltılarla mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Şimdi Messi ve arkadaşları tarihi tekrarlayarak üst üste ikinci kez altın madalya kazanmaya çok yakın.