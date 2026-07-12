2026 Dünya Kupası'nda tarihi an: FIFA sıralamasındaki ilk dört takım yarı finalde

2026 Dünya Kupası'nda futbol tarihinde ilk kez FIFA sıralamasındaki ilk 4 milli takımın tamamı yarı finale yükseldi. Turnuvanın belirleyici aşamasında Fransa, Arjantin, İspanya ve İngiltere final bileti için mücadele edecek.

Bu durum, dünya kupası yarı finallerindeki güç dengesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Hem kağıt üzerinde hem de sahada turnuvanın en güçlü takımları kaldı.

İlk yarı finalde Fransa ve İspanya karşılaşıyor

FIFA sıralamasında birinci sırada yer alan Fransa milli takımı, yarı finalde üçüncü sıradaki İspanya'ya karşı sahaya çıkacak.

Takımların reyting puanları:

Fransa — 1948,97 puan;

İspanya — 1934,79 puan.

Her iki takım da turnuva boyunca üst düzey oyunlarıyla dikkat çekti. Bu nedenle söz konusu karşılaşma, final değerinde bir mücadele olarak görülüyor.

Arjantin, final için İngiltere ile mücadele edecek

İkinci yarı finalde FIFA sıralamasında ikinci sırada bulunan Arjantin, dördüncü sıradaki İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

Sıralamadaki durum:

Arjantin — 1943,47 puan;

İngiltere — 1889,42 puan.

Son dünya şampiyonu Arjantin, bir sonraki final biletini almaya çalışacak. İngiltere ise uzun yıllardır beklenen kupa yolundaki en büyük sınavlardan biriyle karşılaşacak.

Bu neden tarihi bir sonuç?

Dünya Kupaları tarihinde ilk kez FIFA sıralamasındaki en iyi dört takımın tamamı aynı anda yarı finale yükseldi.

Bu durum:

sürprizlerin azaldığını;

favorilerin baskıya dayandığını;

yarı finallerdeki güç dengesinin çok yüksek olacağını gösteriyor.

Dünya Kupası 19 Temmuz'a kadar devam edecek

Meksika, Kanada ve ABD'de düzenlenen 2026 Dünya Kupası, 19 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Mevcut şampiyon Arjantin'dir. Ancak finale çıkmak için İngiltere engelini aşması gerekiyor. İkinci eşleşmede ise Fransa ile İspanya arasında büyük bir futbol savaşı bekleniyor.

Şimdi tek bir soru var: Sıralamadaki en iyiler arasından hangi iki takım final maçına ulaşacak?