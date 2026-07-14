Manchester United, kaleci hattını tecrübeli Karl Darlow ile güçlendirdi

·31·Spor
Manchester United, kaleci hattını tecrübeli Karl Darlow ile güçlendirdi

İngiliz Manchester United kulübü, yaz transfer dönemindeki bir sonraki hamlesini gerçekleştirdi. Kulüp, serbest oyuncu statüsünde olan tecrübeli kaleci Karl Darlow ile sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Galler milli takımının bir parçası olan 35 yaşındaki eldiven, takımın yedek kulübesini güçlendirmek amacıyla "Old Trafford"a getirildi. Bu gelişmeyi Goal.com bildiriyor. Goal.com

Goal.com'un haberine göre, Karl Darlow ile "Kırmızı Şeytanlar" arasındaki anlaşma Haziran 2028'e kadar geçerli olacak. Ayrıca sözleşmede iş birliğini bir yıl daha uzatma opsiyonu da bulunuyor. Darlow, bu yaz Andrey Santos'tan sonra kulübe katılan ikinci yeni oyuncu oldu.

Kaleci rotasyonundaki değişiklikler

Bu transfer, kulübün kaleci departmanındaki ciddi yeniden yapılanmanın bir parçası. Andre Onana'nın kiralık olarak Trabzonspor'a dönmesinin ardından, Manchester United as kaleci Senne Lammens için uygun bir rakip arıyordu. Karl Darlow'un bu boşluğu doldurması bekleniyor.

Tecrübeli eldivenin gelişi diğer kalecilerin kaderini de etkileyecek. Özellikle Türk kaleci Altay Bayındır'ın ülkesine dönmesi, genç yetenek Radek Vitek'in ise tecrübe kazanması için tekrar kiralanması bekleniyor. Darlow'un sadece sahadaki yetenekleriyle değil, soyunma odasındaki tecrübesiyle de takıma katkı sağlaması hedefleniyor.

Manchester United Futbol Direktörü Jason Wilcox, yeni transfer hakkında konuşurken Darlow'un profesyonel niteliklerini övdü: "Karl, en üst seviyede oynama yeteneğini kanıtladı. Çalışkanlığı ve kararlı karakteri kadromuz için güçlü bir katkı olacak. Böylesine tecrübeli bir oyuncuyu aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz."

Stratejik önem ve gelecek planları

Karl Darlow transferi, kulüp için stratejik açıdan da büyük önem taşıyor. İngiltere Premier Ligi kurallarına göre, her takımın kadrosunda belirli sayıda yerli (homegrown) oyuncu bulundurması gerekiyor. Eski Newcastle United oyuncusu olan Darlow, bu kontenjanın doldurulmasında kulübe yardımcı olacak.

Darlow şu anda takımın sezon öncesi hazırlık kampına katılmış durumda. As kadro için Senne Lammens ile rekabet etmesi gerekecek. İlginç bir şekilde, kısa süre önce efsanevi Zlatan Ibrahimovic, Lammens'i biraz "abartılmış" (overrated) bir kaleci olarak nitelendirmişti, bu durum rekabeti şüphesiz daha da kızıştıracaktır.

Manchester United yönetimi bu transferi tamamladıktan sonra tüm dikkatini Youri Tielemans ile yapılan görüşmelere çevirdi. Belçikalı orta saha oyuncusunun kulübün bir sonraki büyük transferi olması bekleniyor.

Manchester UnitedKarl DarlowTransferPremier LeagueFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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