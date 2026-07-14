Türkmenistan'da Özbekistan SIM kartalarına karşı neden baskın başlatıldı?

Türkmenistan'ın Özbekistan sınırındaki bölgelerinde yerel kolluk kuvvetleri, Özbek mobil operatörlerinin SIM kartlarını kullanan vatandaşları tespit etmek amacıyla kapsamlı baskınlar başlattı. Bu konuda “Özgürlük” radyosu haber yayınladı.

Bildirildiğine göre, denetimler ağırlıklı olarak Daşoğuz vilayetindeki 60'tan fazla yerleşim yerinde yürütülüyor. Son günlerde Diovar köyünde birçok aileden Özbekistan'a ait SIM kartlara el konulduğu belirtiliyor.

Bazı durumlarda yasa ihlali yapanlar uyarı ile yetinildi. Ancak çoğu durumda, yabancı mobil iletişim hizmetlerini kullandığından şüphelenilen kişilere yüksek miktarda para cezası veya hatta hapis cezası uygulanabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynaklara göre, bu tür önlemler bazı durumlarda yabancı iletişim hizmetlerinin kullanılmasının ulusal güvenliğe tehdit olarak değerlendirilmesiyle açıklanıyor.

Sınır bölgesinde yaşayan vatandaşlar ise Özbekistan operatörlerinin SIM kartlarını ve Wi-Fi cihazlarını kullanmak zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Bunu, yerel iletişim ağlarındaki internet kalitesinin düşük olması veya bazı bölgelerde hiç çalışmaması ile açıklıyorlar.

Bazı kullanıcılar, Özbek mobil operatörlerinin sunduğu internet hızının yerel hizmetlerden birkaç kat daha yüksek olduğunu vurguluyor. Bu nedenle ülkeye gidip gelen bazı kişiler Özbekistan'danSIM kartlar ve yönlendiriciler (router) getirerek bunları başkalarıyla da paylaşmaktadır.

Yayının bilgisine göre, baskınların yoğunlaşmasına, Daşoğuz vilayetinde bir erkeğin altı çocuğuyla birlikte intihar ettiği haberinin internet üzerinden geniş çapta yayılmasının neden olmuş olabileceği düşünülüyor. Bazı tahminlere göre, söz konusu bilginin komşu ülke mobil operatörleri üzerinden internete giren kullanıcılar tarafından yayıldığından şüpheleniliyor.

Bununla birlikte, kolluk kuvvetlerinde Özbekistan SIM kartlarını uzaktan tespit edebilecek özel teknik araçların bulunmadığı belirtiliyor. Bu nedenle denetimler ağırlıklı olarak yerel baskınlar yoluyla gerçekleştiriliyor.