Yapay zeka (AI) alanındaki küresel yarış, sadece teknolojik keşifleri değil, aynı zamanda büyük finansal başarıları da beraberinde getiriyor. DeepSeek şirketinin kurucusu Liang Wenfeng, AI modelleri geliştirme konusunda uzmanlaşmış girişimciler arasında dünyanın en zengin insanı oldu. Bloomberg Billionaires Index verilerine göre, serveti kısa sürede iki katından fazla artarak 36 milyar dolara ulaştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Liang Wenfeng'in sermayesi birkaç ay içinde 16,7 milyar dolar arttı. Bu sonuçla Anthropic kurucu ortağı Dario Amodei ve OpenAI kurucularından Greg Brockman gibi sektör devlerini geride bıraktı. Bloomberg bu sıralamayı oluştururken, ana faaliyet alanı doğrudan AI modelleri oluşturmak olan şirketleri dikkate aldı. Bu nedenle, Alibaba ve Tencent gibi çok sektörlü teknoloji devleri veya yarı iletken üreticisi NVIDIA gibi şirketlerin sahipleri bu listeye dahil edilmedi.

Girişimcinin sermayesinin ana kısmını DeepSeek şirketindeki hissesi oluşturuyor. Şirketin piyasa değeri, bu yılın Haziran ayındaki yatırım turundan sonra keskin bir şekilde yükseldi. Yatırımcılar tarafından sağlanan 7,4 milyar dolarlık fon, DeepSeek'in değerini 50 milyar dolar olarak belirlemeyi mümkün kıldı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu yılın bahar aylarında şirketin değeri bundan beş kat daha düşük tahmin ediliyordu.

Yatırımlar ve pazar payı

Yatırım çekme sürecinde Liang Wenfeng'in şirketteki hissesi biraz azalarak yaklaşık yüzde 78'e düşmüş olsa da, DeepSeek'in değerindeki hızlı artış kişisel servetini rekor seviyeye taşıdı. Bu durum, Çin'in yapay zeka pazarındaki konumunun ne kadar güçlendiğini gösteriyor.

DeepSeek, verimli ve uygun maliyetli modelleriyle dünya pazarında büyük ses getirmişti. Batılı OpenAI ve Google gibi şirketlerle rekabette DeepSeek, kaynak tasarrufu sağlayan algoritmalarıyla öne çıkıyor. Bu da yatırımcıların şirkete olan ilgisini daha da artırdı.

Özbekistanlı kullanıcılar ve yazılımcılar için de DeepSeek modelleri, son zamanlarda açıklığı ve verimliliği ile ilgi uyandırıyor. Küresel ölçekte bu denli büyük bir sermayeleşme, AI alanında yeni bir "altın çağın" başladığına işaret ediyor. Liang Wenfeng'in başarısı ise bu alanda sadece ABD'nin değil, Asya bölgesinin de liderliğe aday olduğunu kanıtlıyor.