Chelsea efsanesi Xabi Alonso için transfer hedefini açıkladı: John Stones Londra yolunda

Londra kulübü Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, kadroyu güçlendirme konusunda ilk tavsiyelerini almaya başladı. Kulüp efsanesi Jimmy Floyd Hasselbaink, İspanyol çalıştırıcıya İngiltere milli takımı savunmacısı John Stones'u serbest oyuncu statüsünde kadroya katmasını önerdi. Bu hamlenin, genç bir kadroya sahip olan "Maviler"e tecrübe ve liderlik katması bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Xabi Alonso, Pazartesi günü Liam Rosenior'un yerine resmen Chelsea teknik direktörü olarak tanıtıldı. Geçen sezon Premier League'i 10. sırada tamamlayan takım için bu atama yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Teknik direktöre transfer konusunda verilen geniş yetkiler, kadroyu kendi vizyonuna göre şekillendirmesine olanak tanıyacak.

Tecrübe ve fiziksel durum dengesi

Hasselbaink'e göre, John Stones'un Manchester City ile sözleşmesinin sona ermesi Chelsea için büyük bir fırsat. Goal.com'un haberine göre eski golcü, savunmacının sakatlık geçmişiyle ilgili endişeleri reddederek, gelecek sezonki daha hafif maç takviminin Londra kulübünün lehine olacağını vurguladı.

"Alonso'nun John Stones'u getirmesini çok isterim. Birçok kişi sık sakatlandığını söyleyebilir ancak Chelsea gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamayacak. Bu da haftada sadece bir maç anlamına geliyor", dedi Hasselbaink, WhoScored'a verdiği röportajda.

Hasselbaink'in hesaplamalarına göre, daha az maç sayısı Stones'a toparlanması için daha fazla zaman tanıyacak ve en az 30 maçta üst düzey performans sergileyebilecek. Bu durum, genç savunmacılar için gerçek bir örnek teşkil edebilir.

Transfer piyasasındaki hedefler

Xabi Alonso, göreve gelir gelmez kadroyu tecrübeli oyuncularla takviye etme çalışmalarına başladı. Gelen bilgilere göre daha önce Granit Xhaka ismini değerlendirmişti ancak İsviçreli orta saha oyuncusu Sunderland'de kalmaya karar verdi. Bu nedenle, Stones gibi birçok kupa kazanmış bir savunmacı Alonso için ana hedef haline gelebilir.

Chelsea yönetimi ve yeni teknik direktörün önündeki temel görev, takımın savunma hattındaki istikrarı yeniden sağlamaktır. John Stones'un topla oynama becerisi ve oyun görüşü, Xabi Alonso'nun taktiksel şemalarına tamamen uyuyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Londra kulübünün savunması şüphesiz yeni bir seviyeye çıkacaktır.