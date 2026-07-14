Rusya'da Apple, GitHub ve Google hizmetlerinde geniş çaplı kesintiler yaşandı

Rusya Federasyonu topraklarında büyük teknolojik platformların ve servislerin faaliyetlerinde ciddi sorunlar ortaya çıktı. Özellikle Apple'ın resmi web sitesi, yazılımcılar arasında popüler olan GitHub kaynağı ve Google arama motoru kullanıcılar için geçici olarak erişilemez hale geldi. Bu durum, dijital altyapının istikrarı konusunda endişeleri artırdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

TASS haber ajansından alınan bilgilere göre, kullanıcılar sitelere girmeye çalıştıklarında sayfaların yüklenmediğini veya tarayıcıda bağlantı hatası mesajlarıyla karşılaştıklarını belirttiler. Arızaların sadece sabit bilgisayarlarda değil, aynı zamanda mobil cihazlarda ve çeşitli internet servis sağlayıcılarının ağlarında da gözlemlenmesi, durumun küresel bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor.

Teknoloji devleri ve açık kaynaklı platformlar hedefte

Dünyanın en büyük açık kaynaklı yazılım deposu olan GitHub platformunun çalışmaması, yazılımcılar ve BT uzmanları için beklenmedik bir darbe oldu. Birçok proje ve otomasyon sistemi bu servise doğrudan bağlı olduğundan, iş süreçlerinde aksamalar meydana geldi. Apple sitesindeki sorunlar ise kullanıcıların teknik destek ve yeni ürünler hakkındaki bilgilere erişimini kısıtladı.

Aynı zamanda, "Sboy.rf" izleme servisi, Google servislerine yönelik de yüzlerce şikayet geldiğini kaydetti. Kullanıcılar ağırlıklı olarak arama motorunun yavaş çalışmasından veya hiç açılmamasından şikayetçi oldular. Bu tür durumlar genellikle teknik bakım veya dış kısıtlamalar sonucunda ortaya çıkabilir, ancak şu an için resmi kurumlar tarafından kesin bir neden belirtilmedi.

iXBT.com editörleri durumu inceleyerek, bir süre sonra servislerin VPN hizmetleri olmadan da tekrar çalışmaya başladığını bildirdi. Bu, kesintilerin geçici bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor. Buna rağmen, bu tür arızalar Rusya'daki internet kullanıcıları için ilk kez gözlemlenmiyor.

Bölgesel etki ve güvenlik konuları

Özbekistan ve Orta Asya bölgesi için Rusya'daki teknolojik kesintiler dolaylı bir etki yaratabilir. Çünkü birçok bölgesel servis ve transit internet kanalı Rusya altyapısına bağlıdır. Şu an için ülkemizde Apple veya Google servisleriyle ilgili kitlesel bir sorun kaydedilmemiş olsa da, uzmanlar kullanıcılara önemli verilerini yedeklemelerini tavsiye ediyor.

Şu anda tüm hizmetlerin normal modda çalıştığı belirtiliyor. Uzmanlara göre bu tür kesintiler teknik hatalar, siber saldırılar veya ağ filtrelerinin test edilmesi süreçleriyle ilgili olabilir. Olayların gelişimi, teknolojik bağımsızlık ve küresel servislerin istikrarı konusunu bir kez daha gündeme getirdi.