Real Madrid, UEFA'dan Barcelona'nın 30'dan fazla kupasının elinden alınmasını talep etti

İspanyol futbolunda gerçek bir volkan patladı. Real Madrid, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA) resmi bir başvuruda bulunarak tarihinin en sert taleplerinden birini ortaya koydu. Eflatun-beyazlılar, ezeli rakibi Barcelona'nın, Jose Maria Enriquez Negreira'nın görev yaptığı dönemde kazandığı tüm kupalardan mahrum bırakılmasını istiyor.

Zamin.uz bu sansasyonel başvurunun detaylarını ve futbol dünyasını sarsan 'Negreira Davası'nın son gelişmelerini sunuyor.

Real Madrid'in UEFA'ya beklenmedik başvurusu

İspanya'nın saygın AS gazetesinin haberine göre, Real Madrid yönetimi Barcelona'ya karşı mücadeleyi yeni bir boyuta taşıdı. Madrid ekibi, UEFA'dan Katalanların 2001 ile 2018 yılları arasında kazandığı tüm kupaların iptal edilmesini talep ediyor.

Bunun temel nedeni olarak, o yıllarda İspanya Hakem Teknik Komitesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Jose Maria Enriquez Negreira etrafındaki yolsuzluk skandalları gösteriliyor.

Negreira Davası nedir?

Hatırlatmak gerekirse, 2023 yılında Barcelona kulübüne yönelik sistematik rüşvet suçlamaları yöneltilmişti.

Medya kuruluşlarının soruşturma verilerine dayandırdığı bilgilere göre, 2001-2018 yılları arasında Barcelona yönetimi, çeşitli aracı şirketler üzerinden Hakem Komitesi yetkilisi Negreira'nın hesaplarına milyonlarca avro aktardı. Madrid kulübüne göre bu ödemeler, maçlardaki hakem kararlarının Barcelona lehine verilmesini sağlamayı amaçlıyordu.

Tehlikedeki 30'dan fazla kupa

Eğer UEFA, Real Madrid'in bu talebini kabul ederse, bu dünya futbol tarihindeki en büyük ceza ve emsalsiz bir sansasyon olacaktır. Çünkü Negreira döneminde Barcelona, tarihinin en başarılı ve altın çağını yaşamıştı.

2001-2018 yılları arasında 'Blaugrana' tarafından kazanılan ve şu anda iptal edilmesi talep edilen başlıca kupalar şunlardır:

Turnuva Türü Kazanılan kupa sayısı La Liga (İspanya Şampiyonluğu) 9 kez şampiyonluk UEFA Şampiyonlar Ligi 4 kez zafer Diğer kupalar (Copa del Rey vb.) 17'den fazla kupa Toplam kupa sayısı 30'dan fazla kupa

Bugünkü durum: Rekabet saha dışında da kızışıyor

Skandallar ne kadar büyük olursa olsun, bu iki dev arasındaki saha içi mücadele hız kesmedi. Dün sona eren 2025/2026 sezonu sonuçlarına göre durum şu şekilde oluştu:

Barcelona — sezonu mükemmel bir şekilde geçirerek İspanya La Liga'nın mevcut şampiyonu oldu.

Real Madrid — kıyasıya bir mücadelenin ardından şampiyonluğu kaybederek sezonu ikinci sırada tamamladı.

Sahadaki mücadelelerde kaybeden Real Madrid, şimdi adaleti mahkeme salonlarında ve uluslararası spor kuruluşları nezdinde sağlamaya çalışıyor. UEFA bu başvuruyu ciddiyetle incelerse, sadece Barcelona'nın değil, tüm Avrupa futbolunun yakın tarihi tamamen yeniden yazılabilir.