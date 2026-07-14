İngiltere ve Arjantin arasındaki yarı final maçını Lionel Messi için «uğurlu» hakem yönetecek

·32·Spor
İngiltere ve Arjantin arasındaki yarı final maçını Lionel Messi için «uğurlu» hakem yönetecek

FIFA, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ve Arjantin milli takımları arasında oynanacak dev maçın hakem heyetini resmen atadı. Atlanta'da gerçekleşecek bu zorlu mücadeleyi deneyimli Amerikalı hakem Ismail Elfath yönetecek. Bu atama futbol kamuoyunda büyük ilgi uyandırıyor, çünkü Elfath, Lionel Messi için bir nevi «uğurlu» hakem olarak kabul ediliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Goal.com'un haberine göre, 44 yaşındaki MLS hakeminin yönettiği beş maçın tamamında Lionel Messi'nin takımları %100 galibiyet oranı yakaladı. Bu seri, Inter Miami'nin 2023 Leagues Cup finalindeki dramatik zaferini de içeriyor. Thomas Tuchel yönetimindeki «Üç Aslanlar», son dünya şampiyonuna karşı sahaya çıkarken, hakemle ilgili bu istatistiğin İngiliz taraftarlarda endişe yaratması doğal.

Deneyim ve katı disiplin

Ismail Elfath'a kanatlarda vatandaşları Corey Parker ve Kyle Atkins yardımcı olacak. Dördüncü hakem görevini ise İtalyan Maurizio Mariani üstlenecek. Belirtmek gerekir ki, bu atama FIFA kuralları gereği çıkar çatışmasını önlemek amacıyla İngiliz hakemler Michael Oliver ve Anthony Taylor ile Arjantinli Facundo Tello'nun final kapılarını kapattı.

Elfath, büyük turnuvalarda geniş bir deneyime sahip. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde (Arjantin ve Fransa arasında) dördüncü hakem olarak görev yapmıştı. Ancak kariyeri yakın zamanda sona erebilirdi: 2024 Copa América sırasında yaşadığı ciddi diz sakatlığı nedeniyle iki kez ameliyat oldu ve bir yıldan fazla süre sahalardan uzak kaldı.

Zorluklardan zirveye

Hakemin hayat hikayesi de dikkat çekici. 18 yaşında Kazablanka'dan (Fas) ABD'nin Teksas eyaletine sadece 200 dolarla taşındı. Başlangıçta futbolcu olarak kariyer yapan Elfath, yerel hakemlik seviyesinden memnun kalmayarak 2011'den itibaren düdük çalmaya karar verdi. Bugün, MLS'in iki kez en iyi hakemi unvanına sahip.

İngiltere ve Arjantin arasındaki tarihi ve siyasi rekabet, maçın oldukça gergin geçmesini sağlıyor. Elfath, bu turnuva boyunca şimdiden 8 sarı ve bir doğrudan kırmızı kart gösterdi. Bu yarı final, hakem için de özel bir sınav olacak; FIFA yönetimi, bu maçın ardından final mücadelesini kime emanet edeceği konusunda nihai kararını verecek.

Lionel MessiArjantinİngiltereFIFADünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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