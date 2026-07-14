NASA ve Roskosmos iş birliği: Soyuz MS-29 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkıyor

Uzay araştırmaları alanında uluslararası iş birliği yeni bir aşamaya geçiyor. NASA, 14 Temmuz'da Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılması planlanan insanlı Soyuz MS-29 uzay aracının uçuşunu canlı yayınlayacağını duyurdu. Bu görev, sadece bilimsel önemiyle değil, aynı zamanda ABD ve Rusya arasındaki uzay programları kapsamındaki istikrarlı ilişkileri göstermesiyle de dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni görev kapsamında NASA astronotu Anil Menon ilk kez uzaya gidiyor. Yörüngede Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) 74. ve 75. sefer görevlerine katılacak. Menon'un uzaydaki faaliyetleri, ağırlıksız ortamın insan sağlığı üzerindeki etkileri ve yeni teknolojilerin test edilmesine odaklanan geniş kapsamlı bir bilimsel programı içeriyor.

Hazırlık süreci ve özel detaylar

NASA tarafından paylaşılan son fotoğraflarda, Soyuz-2.1a taşıyıcı roketinin fırlatma rampasına taşınması ve yerleştirilmesi süreçleri yer alıyor. İlginç olan ise roketin yan tarafında göreve adanmış çocuk çizimlerinin görülebilmesi. Bu gelenek, uzay uçuşlarına olan toplumsal ilgiyi artırmayı ve genç nesli bilime teşvik etmeyi amaçlıyor.

ixbt.com'a göre, bu uçuşu izlemek için NASA yöneticisi Jared Isaacman son sekiz yılda ilk kez Baykonur Uzay Üssü'nü ziyaret etti. Bu üst düzey ziyaret, iki ülke arasındaki uzay alanındaki diplomatik ve teknik ilişkilerin hala yüksek seviyede olduğunun bir göstergesidir.

ISS'nin geleceği ve müzakereler

Görev sadece teknik işlerle sınırlı kalmayacak. Roskosmos Başkanı Dmitriy Bakanov'un açıklamalarına göre, uçuş sırasında NASA ve Roskosmos liderleri arasında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun geleceği hakkında önemli görüşmeler yapılması planlanıyor. Taraflar, istasyonun kullanım süresinin uzatılmasını ve ortak yeni projeleri tartışacaklar.

Özbekistanlı uzay meraklıları için de bu olay ilgi çekici, çünkü Baykonur Uzay Üssü bölgemize yakın konumda ve buradan gerçekleştirilen uçuşlar Orta Asya semalarında genellikle parlak bir iz bırakıyor. NASA yetkilileri, Soyuz MS-29 görevinin ikili iş birliğinin başarılı bir örneği olmaya devam edeceğini özellikle vurguluyor.

Şu anda tüm sistemler uçuşa hazır hale getirildi. Uzmanlar, fırlatma öncesi tüm güvenlik önlemlerini yeniden kontrol ediyor. Uzay aracının ISS ile kenetlenmesi ve mürettebatın istasyona geçişi, canlı yayınlar aracılığıyla dünya kamuoyuna gösterilecek.