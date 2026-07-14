İlk kez: Mahkeme japon balıklarını hak sahibi canlılar olarak tanıdı

Arjantin'de hayvan haklarının korunması konusunda tarihi bir karar alındı. Ülke mahkemesi, ilk kez Fede ve Magi adındaki iki japon balığını hak sahibi, duyguları olan canlılar olarak tanıdı. Bu karar sadece Arjantin'de değil, uluslararası düzeyde de büyük tartışmalara yol açıyor.

Edinilen bilgilere göre, japon balıkları Buenos Aires'teki bir suşi restoranının vitrininde, oldukça dar ve uygunsuz bir akvaryumda tutuluyordu. Doğrudan güneş ışığına maruz kalan bu yerin hayvanlar için kesinlikle uygun olmadığına kamuoyu dikkat çekti.

Bunun üzerine hayvan haklarını savunan Jaulas Vacías örgütü mahkemeye başvurdu. Davada, balıkların tutulma koşullarının ülkenin hayvanlara yönelik zulmü yasaklayan kanun hükümlerine aykırı olduğu vurgulandı.

Mahkeme davayı inceleyerek, Fede ve Magi'nin derhal güvenli bir ortama nakledilmesine karar verdi. Aynı zamanda onları sadece birer mülk olarak değil, duyguları olan canlı varlıklar olarak kabul etti.

Kararın ardından iki balık, 40 litrelik küçük bir kaptan 2500 litrelik geniş bir akvaryuma taşındı. Artık özel şartlarda bakılıyor ve uygun bir ortamda yaşıyorlar.

Uzmanlar akvaryumda balık beslemenin kendisinin kanuna aykırı olmadığını belirtiyor. Ancak onları dar bir alanda, yeterli besin ve uygun ortam olmadan tutmanın, hayvanlara yönelik zulüm olarak değerlendirilebileceğini ifade ediyorlar.

Ekolojistlere göre bu karar, gelecekte hayvan haklarını koruma alanındaki yargı uygulamaları için önemli bir emsal teşkil edebilir. Ayrıca hayvanlara yönelik tutumun yeniden gözden geçirilmesine de vesile olması muhtemeldir.