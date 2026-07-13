Joan Laporta, Raphinha ve Karim Adeyemi transfer planlarını açıkladı

Barcelona başkanı Joan Laporta, takımın yaz transfer dönemi planlarına ve Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha hakkındaki söylentilere son noktayı koydu. Kulüp başkanı, Suudi Arabistan takımlarından gelen yoğun ilgiye rağmen oyuncunun Katalan başkentinde kalacağını resmen doğruladı. Bu haber Goal.com tarafından duyuruldu. haber veriyor.

Son haftalarda Suudi Arabistan Pro Ligi temsilcisi Al-Hilal'in Raphinha için 90 milyon avronun üzerinde bir bedel ödemeye hazır olduğu yönünde haberler çıkmıştı. Ancak Laporta, Dallas'ta verdiği röportajda, takımın yaşadığı mali zorluklara rağmen kilit oyuncuları satma niyetinde olmadıklarını vurguladı. Laporta'ya göre Raphinha, yeni sezonda takımın hücum hattındaki önemli figürlerden biri olmaya devam edecek.

Yeni hücum oyuncularının gelişi

Barcelona hücum hattını güçlendirmeye devam ediyor. Anthony Gordon transferinin ardından kulüp, Borussia Dortmund'un forveti Karim Adeyemi ile anlaşmaya varmak üzere. Edinilen bilgilere göre bu transfer, Katalan ekibine 22 milyon avro artı 7 milyon avroluk bonuslara mal olacak.

"Karim Adeyemi transferinden dolayı çok heyecanlıyız. Uzun zamandır beğendiğimiz bir oyuncuydu. Tehlikeli ve çok hızlı bir futbolcu. Sportif direktörümüz Deco bu transferi mükemmel bir şekilde yönetti," dedi Joan Laporta. Başkana göre yeni oyuncuların gelişi rekabeti artıracak ancak bu, Raphinha ile yolların ayrılacağı anlamına gelmiyor.

Laporta, geçen sezon yaşanan başarısızlıkları sakatlıklara bağladı. Raphinha'nın sezonun belirleyici bölümlerinde, özellikle Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kupası maçlarında tam formunda olmamasının sonuçları olumsuz etkilediğini belirtti. Brezilyalı futbolcu fiziksel olarak hazır olsaydı sonuçların çok daha farklı olabileceğini ifade etti.

Şu anda Barcelona'nın hücum hattı önemli ölçüde genişliyor. Anthony Gordon, Karim Adeyemi ve Raphinha gibi oyuncuların varlığı, teknik heyete taktiksel anlamda daha fazla seçenek sunuyor. Laporta, bu hücum üçlüsünün gelecek sezon Avrupa arenasında büyük başarılara imza atacağına inandığını belirtti.

Kulüp başkanı, Raphinha transferi konusundaki son noktayı şu sözlerle koydu: "Raphinha bizde kalıyor. Onun Barcelona'dan ayrılmasıyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. O bizim için temel bir oyuncu. Gordon ve Adeyemi ile hücumu güçlendiriyoruz ancak Raphinha bizim için kilit oyuncu olmaya devam edecek."