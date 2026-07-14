Harry Kane, İngiltere milli takımındaki iç çekişme söylentilerine son noktayı koydu

·35·Spor
Harry Kane, İngiltere milli takımındaki iç çekişme söylentilerine son noktayı koydu

İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane, Dünya Kupası yarı finali öncesinde takım içindeki ortamın bozulduğuna dair haberleri kesin bir dille yalanladı. Arjantin ile oynanacak kritik maç öncesinde golcü oyuncu, medyayı yapay bir bölünme yaratmaya çalışmakla suçlayarak futbolcular ile teknik heyet arasında hiçbir gerginlik olmadığını vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Durum, çeyrek finalde Norveç'e karşı alınan galibiyetin ardından gerilmişti. O dönemde teknik direktör Thomas Tuchel, takımın oyunundan hiç memnun olmadığını ve İngilizlerin sadece şanslı olduğunu açıkça dile getirmişti. Bu eleştiriye karşı Real Madrid orta sahası Jude Bellingham'ın biraz soğuk ve kısa cevabı, basında çeşitli dedikoduların çıkmasına neden oldu.

Bellingham ve Tuchel arasındaki "soğuk savaş"

Goal.com'un haberine göre, Thomas Tuchel'in maç sonundaki sert eleştirisinin ardından gazeteciler Jude Bellingham'a teknik direktörün görüşü hakkındaki düşüncelerini sordu. Genç yıldız ise "Ne olursa olsun, sahada mücadele etmek zordu, bu büyük bir emekti" şeklinde bir yanıt verdi. İşte bu kısa diyalog, İngiliz basınında takım içinde huzursuzluk olduğuna dair manşetlere temel oluşturdu.

Harry Kane, BBC Sport'a verdiği röportajda bu duruma açıklık getirdi. Ona göre, maç bittikten beş dakika sonra duygular henüz yatışmamışken ve teknik direktörün ne demek istediğini tam olarak idrak edememiş bir futbolcudan mükemmel bir cevap beklemenin yanlış olduğunu belirtti. Kane, basının bu tür küçük detaylardan büyük sorunlar yaratmasını eleştirdi.

Takım birliği ve yeni tarz

"Biz buraya bir takım olarak geldik ve tam da birlikteliğimiz sayesinde bu aşamaya ulaştık. Bu tür bölünmeleri uydurmak, büyük turnuvalarda İngiliz medyası için alışıldık bir durum haline geldi. Aslında her şey tam tersi; futbolcular, teknik direktör ve personel bir bütün halinde hareket ediyor" dedi İngiltere milli takımı kaptanı.

Kane ayrıca Thomas Tuchel'in açık sözlü iletişim tarzını savundu. Ona göre takım, Gareth Southgate dönemindeki temkinli yaklaşımdan sonra Alman teknik adamın samimi ve bazen sert eleştirilerine alıştı. Futbolcular, teknik direktörün sözlerinin hiçbir senaryo olmadan olduğu gibi söylenmesini takdir ediyor ve bu onlara güven veriyor.

Thomas Tuchel, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olduğunu kanıtlamaya devam ediyor. Kane, son iki yıl içinde takımın onu iyi tanıdığını ve teknik direktörün taleplerini doğru anladığını ekledi. Şu anda İngiltere milli takımı tüm dikkatini Arjantin ile oynanacak önemli maça vermiş durumda ve iç çekişmeler hakkındaki söylentiler takımın hazırlıklarını etkilemiyor.

İngiltereHarry KaneThomas TuchelJude BellinghamDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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