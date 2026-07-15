Lionel Messi büyüsü: Mikael Silvestre İngiltere milli takımını tehlikeye karşı uyardı

·24·Spor
Lionel Messi büyüsü: Mikael Silvestre İngiltere milli takımını tehlikeye karşı uyardı

Dünya Kupası yarı finali kapsamında oynanacak İngiltere - Arjantin karşılaşması öncesinde futbol dünyasının gözü bir kez daha Lionel Messi'nin üzerinde. Manchester United ve Arsenal'in eski savunma oyuncusu Mikael Silvestre, Thomas Tuchel'in öğrencilerine seslenerek bu efsanevi forveti nasıl durduracaklarına dair tavsiyelerde bulundu. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Silvestre'ye göre İngiltere milli takımı, kadro kalitesi açısından Arjantin'den aşağı kalmıyor ve kazanmak için yeterli potansiyele sahip. Ancak bunun için 39 yaşındaki Lionel Messi'nin yaratacağı beklenmedik tehlikeleri bertaraf etmeleri şart. Eski savunmacı, Messi'nin sahadaki hareketsiz gibi görünen halinin aslında rakibi yanıltmaya yönelik bir taktik olduğunu vurguluyor.

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Sahadaki "görünmez" tehlike

Mikael Silvestre, Şampiyonlar Ligi tecrübesine dayanarak Lionel Messi'nin en tehlikeli anının sahada sadece yürüyormuş gibi göründüğü anlar olduğunu belirtti. Silvestre, Could It Be Coming Home podcast'inde, "Sahada sadece yürüdüğünde, bir sonraki sihirli hamlesine hazırlanıyor demektir. Oyunu analiz eder ve ne zaman atağa kalkacağını planlar," ifadelerini kullandı.

Verilere göre, Lionel Messi bu turnuva boyunca katettiği mesafenin yaklaşık yüzde 47'sini yürüyerek geçti. Bu istatistik birçok kişide fiziksel formunun düştüğü izlenimini uyandırsa da, aslında bu enerji tasarrufu sağlamak ve kritik anlarda patlayıcı hızını sergilemek için yapılmış bilinçli bir seçimdir. Tam da bu oyun tarzı, onun gol krallığı yarışında Kylian Mbappe ile rekabet etmesini sağlıyor.

Savunmada iletişim — başarının anahtarı

Silvestre, İngiliz savunmacılara Lionel Messi ile adam adama oynamak yerine takım halinde tetikte kalmalarını tavsiye ediyor. Ona göre savunma hattı ile orta saha arasındaki sürekli iletişim hayati önem taşıyor. Lionel Messi, savunmacıların "gözünden kaybolma" ve boş alanları bulma konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip.

"Ona karşı oynadım. Bazı anlarda sahada adeta kaybolur ve onu unutursunuz. Bu yüzden savunma hattı birbirleriyle her zamankinden daha fazla konuşmalı. Sürekli olarak birbirinizi, onun sağ veya sol omzunuzun arkasında belirebileceği konusunda uyarmalısınız," diye ekledi eski futbolcu.

İngiltere milli takımı için bu yarı final, sadece finale giden yol değil, aynı zamanda tarihi bir rakibe karşı zafer kazanma fırsatıdır. Thomas Tuchel'in taktiği, Lionel Messi'nin 5-6 metrelik mesafedeki ani hareketlerini ve beklenmedik paslarını ne ölçüde engelleyebileceklerine bağlı olacak. Atlanta'nın ev sahipliği yapacağı bu karşılaşmanın tüm dünya futbolseverleri için gerçek bir şölen olması bekleniyor.

Lionel MessiİngiltereArjantinDünya KupasıMikael Silvestre
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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