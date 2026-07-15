Hinge kurucusu tanışma uygulamalarını bırakıp yeni bir yapay zeka hizmeti geliştirdi

Hinge platformunun kurucusu Justin McLeod, dijital tanışma dünyasında yeni bir devrim yaratmak amacıyla Overtone adlı projesini tanıttı. Bu girişimi geliştirmek için şimdiden 18 milyon dolar yatırım almayı başardı. Projenin temel amacı, kullanıcıları geleneksel tanışma uygulamalarındaki sıkıcı "kaydırma" (swipe) işlemlerinden ve sonsuz profil listelerinden kurtarmaktır. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Dikkat çekici olan nokta, yeni projenin finansmanına Tinder ve OkCupid gibi popüler uygulamaların sahibi olan Match Group holdinginin yanı sıra FirstMark Capital ve Pace Capital risk sermayesi fonlarının da katılmasıdır. Justin McLeod, geçen yıl Hinge CEO'luk görevinden ayrıldıktan sonra tanışma sektöründeki mevcut sorunları çözmek için tamamen farklı bir yaklaşım üzerinde çalışmaya başlamıştı.

Overtone: Bir tanışma uygulaması değil, kişisel bir asistan

McLeod, blog yazısında Overtone'un geleneksel anlamda bir tanışma uygulaması olmadığını özellikle vurguladı. Ona göre bu platformda insanları sadece istatistiklere, alıntılara ve fotoğraflara indirgeyen profiller olmayacak. Hizmet, temel olarak sesli iletişim ve yapay zeka yeteneklerine dayanarak kullanıcılar için yüksek düzeyde filtrelenmiş tanışmalar organize ediyor.

Forbes Health tarafından 2024 yılında yapılan araştırma sonuçları, tanışma uygulaması kullanıcılarının yüzde 78'inin duygusal tükenmişlik (burnout) yaşadığını gösteriyor. İnsanlar günde ortalama 51 dakikalarını uygulamalarda geçirmelerine rağmen, bu durum genellikle anlamlı ilişkilere yol açmıyor. Overtone ise tam olarak bu sorunu çözmeyi, yani niceliğe değil niteliğe odaklanmayı hedefliyor.

ixbt.com verilerine göre platform, yapay zeka yardımıyla her bireyi derinlemesine analiz ediyor, seslerini ve kendilerine has hikayelerini dinliyor. Ardından sistem, ilişki psikolojisine dayanarak en uygun adayları seçiyor ve neden tam olarak o kişinin size uygun olduğunu şeffaf bir şekilde açıklıyor. Bu süreç, kullanıcıyı yüzlerce profili inceleme zorunluluğundan kurtarıyor.

Uzmanlar ve gelecek planları

Projenin başarısını sağlamak için yönetim kuruluna tanınmış ilişki uzmanı Esther Perel, Match Group yöneticisi Spencer Rascoff ve liderlik danışmanı Diana Chapman gibi uzmanlar dahil edildi. Bu durum, Overtone'un sadece teknolojik bir çalışma değil, psikolojik temeli olan ciddi bir proje olduğunu gösteriyor.

Şu anda Ditto ve Date Drop gibi diğer yeni uygulamalar da yapay zeka aracılığıyla eşleşme yöntemini deniyor. Ancak McLeod'un deneyimi ve büyük yatırımcıların desteği, Overtone projesini pazarda lider konumuna getirebilir. Hizmetin bu yılın sonunda belirli bölgelerde kullanıma sunulması planlanıyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu tür teknolojilerin ilgi çekici olması doğaldır. Çünkü yerel pazarda da dijital tanışma kültürü gelişiyor, ancak çoğu kişi mevcut uygulamalardaki yüzeysel yaklaşımdan yorulmuş durumda. Yapay zeka tabanlı sesli asistanların gelecekte insanlar arasındaki samimi iletişimi yeniden canlandırması bekleniyor.