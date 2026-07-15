David Beckham sanal dünyaya dönüyor: Efsanevi futbolcu Fortnite karakteri oldu

·0·Spor
David Beckham sanal dünyaya dönüyor: Efsanevi futbolcu Fortnite karakteri oldu

Futbol dünyasının yaşayan efsanesi, İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'ın eski kaptanı David Beckham, modern teknolojiler ve oyun dünyasına cesur bir adım attı. Dünyaca ünlü Fortnite video oyununun geliştiricileri, efsanevi orta saha oyuncusunun karakterini platformlarına ekleyeceklerini duyurdu. Bu haber, sadece oyuncular için değil, milyonların sevgilisi olan futbolun hayranları için de beklenmedik ve heyecan verici bir gelişme oldu. Bu gelişmeyi Goal.com bildiriyor.

David Beckham, resmi Instagram hesabından bu proje üzerinde bizzat çalıştığını doğruladı. Goal.com'un haberine göre, 1999 yılının Avrupa'da yılın futbolcusu, dijital avatarının oluşturulma sürecinde doğrudan yer alıyor. Manchester United ile altı kez İngiltere şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan yıldız, "Yeni Fortnite karakterim üzerinde çalışıyorum. Yakında hazır olacak" notunu düştü.

İki farklı görünüm ve tarihi miras

Oyun içi bilgilere göre, kullanıcılar için Beckham'ın iki farklı görünümü (skin) sunulacak. İlki, İngiltere Milli Takımı'ndaki ikonik 7 numaralı formasıyla, ikincisi ise hayranlarının son yıllarda büyük turnuvaların tribünlerinde görmeye alışkın olduğu klasik takım elbiseli görünümü olacak. Bu çeşitlilik, futbolcunun hem spordaki hem de moda dünyasındaki prestijini yansıtıyor.

Beckham'ın Fortnite dünyasına girişi tesadüf değil. Bu platform; Lionel Messi ve Harry Kane gibi modern futbol yıldızlarının yanı sıra Lady Gaga gibi sanat dünyasından isimleri de içeren devasa bir sanal alan haline geldi. David Beckham ise Real Madrid, Milan, PSG ve LA Galaxy gibi kulüplerdeki parlak kariyeriyle bu listeye ayrı bir ağırlık katıyor.

Pek çok futbolsever için Beckham ismi sadece geçmişin bir hatırası değil, aynı zamanda isabetli pasları ve serbest vuruşlarıyla bir ustalık okuludur. Sanal dünyadaki bu çıkışı, genç nesil arasında futbol tarihine olan ilgiyi şüphesiz artıracaktır. Gençler, oyun aracılığıyla efsanevi "yedi numara"nın mirasını yakından tanıma fırsatı bulacaklar.

Şu anda Epic Games ve futbolcunun ekibi, nihai tasarım üzerinde çalışıyor. Beckham'ın oyuna dahil olması sadece ticari bir proje değil, aynı zamanda spor ve dijital eğlence sektörlerinin entegrasyonunun parlak bir örneğidir. Yakında dünya çapındaki milyonlarca oyuncu, sahada efsanevi İngiliz orta saha oyuncusu olarak top koşturabilecek veya mücadele edebilecek.

David BeckhamFortniteManchester UnitedE-SporFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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