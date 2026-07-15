Güneş'in görünmeyen tarafında bilim insanlarının beklemediği bir değişim tespit edildi

·3·Dünya
Güneş'in görünmeyen tarafında bilim insanlarının beklemediği bir değişim tespit edildi

Avrupa'nın Solar Orbiter uzay aracı, uzun bir aradan sonra ilk kez Güneş'in Dünya'dan görünmeyen arka tarafında neler olup bittiğini gözlemlemeyi başardı. Elde edilen yeni veriler bilim insanlarının beklediğinden farklı çıktı; son aylarda dikkatle izlenen devasa aktif bölgeler, faaliyetlerini hızla kaybetmeye başladı. Bu konuda Tengrinews haber verdi.

Gözlemler sırasında Solar Orbiter aracı, Güneş'in Dünya'ya bakan yüzünün tam tersinde konumlanarak, Dünya'daki teleskoplar için görünmez olan bölgeyi görüntüleme imkanı sağladı. Tam da bu tarafta, yakın zamana kadar, özellikle Haziran ayı sonunda, son yılların en büyük ve en aktif bölgeleri olarak kabul edilen 4478 ve 4479 numaralı bölgeler yer alıyordu.

Uzmanlar tarafından belirtildiği üzere, sadece iki hafta önce son on yılın en büyük ikinci aktif bölgesi olarak değerlendirilen 4478 numaralı bölge şu an itibarıyla önemli ölçüde zayıfladı.

«Alt kısımda yer alan ve iki hafta önce on yılın en büyük ikinci bölgesi olarak kabul edilen 4478 numaralı bölge oldukça zayıfladı. Dünya tarafına dönmesine yaklaşık bir hafta kalmış olsa da, o zamana kadar varlığını koruyup koruyamayacağı şüpheli. Ancak 4479 numaralı bölge şimdilik faaliyetini sürdürüyor», — diyor laboratuvar uzmanları.

Böylece, Güneş'teki en güçlü aktif bölgelerden biri, Dünya'ya tekrar dönmeden önce tamamen yok olabilir. Araştırmacılar, şu anda Güneş'te alışılmadık derecede sakin bir dönem gözlemlendiğini belirtiyor. Hatta Solar Orbiter aracının röntgen sensörleri bile herhangi bir kayda değer faaliyet tespit etmedi.

Bilim insanları neden farklı bir sonuç bekliyordu?

Mayıs ayında uzmanlar, Güneş'in arka tarafında çok büyük bir aktif bölgenin oluştuğunu tespit etmişti. O dönemde bilim insanları bunu 2024 yılında gözlemlenen benzer bir bölgeyle kıyaslamıştı. Tam da o aktif bölge, Dünya'da son 20 yılın en güçlü manyetik fırtınalarından birine neden olmuştu.

Araştırmacılar, yeni bölgenin de Haziran ayında Dünya tarafına dönerek tekrar güçlü patlamalara ve manyetik fırtınalara kaynaklık edeceğini tahmin etmişti. Ancak Solar Orbiter tarafından gönderilen son veriler bu beklentileri doğrulamadı. Gözlemler, en büyük aktif bölgelerden birinin oldukça zayıfladığını ve Güneş'in genel faaliyetinin beklenmedik derecede düşük kaldığını gösterdi.

Uzmanlar bu süreçleri izlemeye devam ediyor. Güneş faaliyetindeki bu tür değişimlerin, gelecekte Dünya'yı etkileyebilecek uzay hava durumunu tahmin etmede önemli bir rol oynadığını vurguluyorlar.

Solar OrbiterTengrinewsAvrupa
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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